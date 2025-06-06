Летіли "Шахеди" та ракети РФ: масштабна пожежа у Тернополі, вибухи у Луцьку та Кременчуку, деталі

Під час удару Збройних сил Російської Федерації, який стався в ніч на 6 червня, звуки вибухів у небі та на землі пролунали у Тернополі, Луцьку, Києві, Кременчуку. Державна служба надзвичайних ситуацій показала кадри масштабної пожежі на заході України, а військова адміністрація попередила про отруєне повітря.

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Фокус зібрав інформацію від військових обласних адміністрацій, Повітряних сил, ДСНС та соцмереж про наслідки удару РФ у ніч на 6 червня.

Повітряне командування попередило про загрозу російського удару пізно увечері 5 червня. У Telegram-каналі з'явився допис про появу кількох десятків дронів у повітряному просторі України. Безпілотники зайшли зі сходу (з Луганщини та Сумщини) та півдня (з окупованої частини Запорізької області). Спершу військові інформували про загрозу для Харківщини. Згодом — з'явились дані про рух БпЛА над центральними та північними областями у бік західних регіонів. У серії дописів Повітряних сил згадуються населені пункти, яким загрожували російські дрони: Балаклея, Шевченкове, Дніпро, Павлоград, Миргород, Кременчук, Суми, Сміла, Шостка, Одеса, Умань, Вінниця, Київ, Полтава. Приблизно опівночі вказувалось, що основна частина "Шахедів" — на центрі та на півночі, а потім почався рух на захід.

Приблизно о 2 год 6 червня стало відомо про пуски ракет, які летіли через Миколаїв. Далі командування попередило про пуски балістики, яка летіла на Суми та Київ. Приблизно о 2:39 — інформація про загрозу через літаки Ту-95, які вийшли на стартові рубежі. Далі додалась загроза з ракетоносіїв у Чорному морі — відбулись пуски "Калібрів", повідомило командування.

Обстріл України — Повітряні сили про удар РФ в ніч на 6 червня Фото: Скриншот

Сигнал повітряної тривоги скасували приблизно о 7 год 6 червня. У середньому загроза для більшості областей тривала 4–5 годин.

Обстріл України — які наслідки удару РФ 6 червня

Військові адміністрації та ДСНС розповіли про наслідки російського удару.

Тернопільська ОВА та її глава В'ячеслав Негода повідомили про пожежу на підприємствах в Тернополі. Місто постраждало від ударів крилатих ракет "Калібр" та дронів-камікадзе "Шахед". Для гасіння пожежі залучили 26 спецмашин та 111 рятувальників. Як заявив Негода, постраждало п'ятеро людей. Приблизно о 8 год посадовець заявив, що у місті високий рівень забруднення через пожежу і попросив тернополян лишати дітей та старших людей вдома.

Обстріл України — глава Тернопільської ОВА про забруднення повітря через удар РФ Фото: Скриншот

Волинська ОВА підтвердила влучання по багатоквартирному будинку. Глава ОВА Іван Рудницької також написав про атаку ракет та "Шахедів" і про роботу засобів ППО над регіоном. Посадовець повідомив, що у великій кількості будинків повибивало вікна, поранено п'ятеро людей. Тим часом мер Луцька Ігор Поліщук опублікував фото будинку, який постраждав від удару РФ, та запевнив, що людям надають допомогу.

Обстріл України — як виглядає булинок в Луцьку після удару РФ 6 червня Фото: Ігор Поліщук (мер Луцька) / Telegram

Полтавська ОВА та її глава Володимир Когут повідомили про одну з наймасштабніших російських атак на Кременчук. Зі слів очільника адміністрації, постраждала адмінбудівля, склад, кілька підприємств, кав'ярня, приватний будинок (упали уламки). Через удар РФ почалась пожежа, яку вже загасили працівники ДСНС. Отримали поранення троє людей: одного громадянина відправили в лікарню у стані середньої тяжкості.

Обстріл України — пожежа в Кременчуку після удару РФ 6 червня Фото: ДСНС

Київська міська військова адміністрація приблизно о 5 год 6 червня підсумувала наслідки нічного удару ракет та дронів РФ:

Солом'янський район — пожежа у металевому ангарі, руйнування квартири на 11 поверсі 16-поверхівки, трьох людей врятували;

Дарницький район — у трьох локаціях упали уламки, пошкоджено машину;

Голосіївський район — пожежі та руйнування через збиття російських засобів ураження, пошкоджено цивільну інфраструктуру, навчальний заклад, АЗС;

Деснянський район — падіння уламків;

Шевченківський район — пожежа у нежитловій забудові;

Дніпровський район — пошкодження на АЗС.

Міський голова Віталій Кличко повідомив про трьох загиблих. З'явилась інформація про ДСНС Києва. З'ясувалось, що російський удар убив трьох рятувальників: Павла Єзгора, Данила Скадіна, Андрія Ременного.

Хмельницька ОВА та її глава Сергій Тюрін інформували про пошкодження через обстріл: є руйнування житлового будинку, господарських споруд, автомобілів та парканів. Люди не постраждали, написала ОВА.

Черкаська ОВА та Ігор Табурець заявили, що над областю збили три російські ракети та 22 дрони. У Звенигородській громаді пошкоджено лінію електропередач, поранених немає.

Інформація щодо наслідків для інших регіонів України уточнюється.

Зазначимо, Фокус писав про наслідки удару РФ по Солом'янському району Києва. На відео та фото з місця подій — квартира у 16-поверхівці, яка повністю вигоріла через влучання "Шахеда". Крім того, в одній з кімнат повністю винесло зовнішню стіну.

Нагадуємо, в ніч на 6 червня було гучно на аеродромі "Енгельс-2" у РФ, з якого злітають бомбардувальники Ту-95 для ударів по Україні.