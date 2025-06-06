"Повзучий наступ на захід": ЗС РФ запустили по Україні 407 дронів та 44 ракети, – Ігнат

В ніч на 6 червня ЗС РФ вдарили по Україні дронами-камікадзе "Шахед" та дронами-імітаторами, ракетами Х-101, Х-31П, "Искандер-К", "Искандер-М". Російські засоби ураження зайшли в повітряний простір зі сходу та півдня й просувались у бік західних областей, повідомили у Повітряних силах. Протягом 14 годин ворог запустив сумарно 452 цілей.

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Про підсумки російського удару по Україні розповів представник Повітряного командування, полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Також з'явився офіційний звіт Генштабу про обстріл 6 червня.

Звіт командування з'явився близько 10:50 6 червня. Вказано, що росіяни запустили по українцях 407 дронів ("Шахедів" та імітаторів) та 47 ракет різних типів. Засоби ураження ЗС РФ збивались літаками, зенітками, кулеметами мобільних вогневих груп, засобами РЕБ та безпілотниками. В підсумку вдалось збити 406 цілей, ідеться у звіті. При цьому зафіксовано 13 влучань та 19 випадків падіння уламків, написало Повітряне командування.

Які результати роботи ППО в ніч на 6 червня:

дрони (летіли з Курська, Орла, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарська, Гвардійське) — росіяни запустили 407 БпЛА, а збили/знешкодили 199 "Шахедів" й 169 імітаторів. Результат нічної роботи ПС — "мінус" 369 БпЛА РФ;

балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 (з-під Курська та Воронежа) — було шість, збили чотири, а ще дві — "не досягли цілі і локаційно втрачені";

крилаті ракети Х-101 (Ту-95МС/Ту-160МС з-під Саратова та над Каспієм) — було 36, збили 30;

крилаті ракети Іскандер-К (з-під Джанкою) — було дві, усі збили;

протирадіолокаційна Х-31П (з акваторії Чорного моря) — одна ракета, про збиття інформації немає.

На інфографіці командування бачимо, що третину російських засобів ураження знешкодили засобами РЕБ: дезорієнтували навіть ракету. У звіті Повітряного командування немає даних про атаку крилатих ракет "Калібр".

Нічний удар РФ - підсумки атаки з 20:00 5 червня по 10:00 6 червня Фото: Командування повітряних сил ЗСУ

Нічний удар РФ — деталі обстрілу 6 червня

У ефірі телемарафону Юрій Ігнат підтвердив, що Україну атакували засоби ураження повітряного та наземного базування, а про морські ракетоносії не згадував. Офіцер розповів, що засоби ураження цілеспрямовано рухались у бік західних областей.

"Вся маса цих БПЛА ішла сьогодні таким повзучим наступом до західних регіонів нашої держави", — сказав він.

Представник Повітряних сил повідомив, що за російськими ракетами та дронами "полювала" українська авіація, а також F-16 та "Міражі". З його слів, західні літаки відпрацювали "доволі таки ефективно, тому маємо потужний результат". Ігнат пояснив, що велика кількість різноманітних засобів ураження, за задумом росіян, перевантажує засоби ППО і тому "є і влучання".

"Збити все неможливо при таких масованих величезних атаках на такій величезній площі, як територія нашої держави. Хочу нагадати, що атаковано фактично більшість українських регіонів і сходу, і аж до Лівобережжя", — зауважив Ігнат у телемарафоні (ефір близько 9:20).

Зазначимо, Фокус писав про удар РФ, який відбувся в ніч з 5 на 6 червня. Як повідомили українці у соцмережах, а потім підтвердили військові адміністрації, вибухало у Києві, Кременчуку, Тернополі, Луцьку. У Києві загинуло троє людей — це рятувальники, які кинулись допомагати людям під час російського удару. Ще дев'ять рятувальників отримали поранення, повідомили у ДСНС.

Нагадуємо, 6 червня з'явились відео з Солом'янського району Києва, на яких показали стан квартири після удару ЗС РФ.