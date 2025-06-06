10-11 вебкамер: ВС РФ в прямом эфире наблюдали за ударами ракет и БпЛА, — Цаплиенко (видео)

Во время удара Вооруженных сил Российской Федерации, который состоялся в ночь на 6 июня, любой мог увидеть пуски ракет противовоздушной обороны, попадание ракет и дронов, падение обломков. Неизвестные лица подключились к вебкамерам и вывели видео на YouTube. Камеры нацелены на точки, которые, вероятно, интересовали россиян, написал украинский военный корреспондент.

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О вебкамерах, которые ведут онлайн-трансляцию с точек ударов РФ, журналист Андрей Цаплиенко написал в Telegram-канале.

Сообщение Цаплиенко появилось утром 6 июня. Журналист опубликовал 15-секундное видео — фрагмент трансляции 10-11 вебкамер. Видим, что камеры нацелены на точки в Запорожье, Киеве, Сумах, в Донецкой области, под Харьковом, Одессой, Николаевом. На некоторых трансляциях указана дата — 6 июня 2025 года, и время — 0:48, 0:24, или 5 июня 23:52. Автор поста пояснил, что россияне, похоже, имели возможность в прямом эфире следить за эффективностью попаданий, и его удивляет, как такое возможно на четвертом году войны.

"Нет слов. россияне в прямом эфире (!) видели, куда попадают запущенные ракеты и "БПЛА", — написал Цаплиенко.

Ночной удар РФ — неизвестные ведут онлайн-трансляцию с 10-11 камер в Украине Фото: Скриншот

По надписям на видео можно отыскать YouTube-канал, на котором действительно идет трансляция из Украины. Канал называется inquizex, на него подписано более 100 тыс. пользователей. Вебкамеры, направленные на 10-11 точек в Украине, работают 11 часов подряд, а видео называется "Ukraine Live: Real-time HD Camera Feeds from Ukraine". В чате зрители благодарят неизвестных, которые показали удары РФ в прямом эфире.

Ночной удар РФ — трансляция точек ударов продолжается 11 часов подряд Фото: Скриншот

Ночной удар РФ — детали

Отметим, в ночь на 6 мая ВС РФ ударили по Украине более 450 средствами поражения, сообщило Воздушное командование. Россияне запустили по украинцам 407 дронов ("Шахедов" и имитаторов), также шесть баллистических ракет "Искандер-М", две крылатые ракеты "Искандер-К", а также ракеты Х-101. Средства ПВО сбили/обезвредили 369 БплА, четыре из шести "Искандер-М", 30 из 36 Х-101, обе запущенных "Искандер-К". Представитель Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что враг провел комбинированную атаку, чтобы истощить противовоздушную оборону. При этом средства поражения двигались с востока и юга в сторону западных областей Украины.

Тем временем утром военные администрации и ГСЧС рассказали о последствиях российского удара. Выяснилось, что в Киеве от ракет и дронов РФ пострадало шесть районов. Погибли три человека — это спасатели, которые помогали людям в первые минуты после удара россиян. В Луцке средство поражения (ракета или дрон) снес технический этаж на девятиэтажке. В Тернополе — пожар на промышленных предприятиях и людей просят меньше выходить на улицу из-за высокой концентрации ядовитых веществ в воздухе.

Напоминаем, во время ночного удара РФ пострадала квартира на 11 этаже в Соломенском районе: в сети опубликовали кадры из разрушенного помещения.