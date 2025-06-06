10-11 вебкамер: ЗС РФ у прямому ефірі спостерігали за ударами ракет та БпЛА, — Цаплієнко (відео)

Під час удару Збройних сил Російської Федерації, який відбувся в ніч на 6 червня, будь-хто міг побачити пуски ракет протиповітряної оборони, влучання ракет та дронів, падіння уламків. Невідомі особи підключились до вебкамер та вивели відео на YouTube. Камери націлені на точки, які, ймовірно, цікавили росіян, написав український воєнний кореспондент.

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Про вебкамери, які ведуть онлайн-трансляцію з точок ударів РФ, журналіст Андрій Цаплієнко написав у Telegram-каналі.

Повідомлення Цаплієнка з'явилось зранку 6 червня. Журналіст опублікував 15-секундне відео — фрагмент трансляції 10-11 вебкамер. Бачимо, що камери націлені на точки у Запоріжжі, Києві, Сумах, у Донецькій області, під Харковом, Одесою, Миколаєвим. На деяких трансляціях вказано дату — 6 червня 2025 року, і час — 0:48, 0:24, або 5 червня 23:52. Автор допису пояснив, що росіяни, схоже, мали можливість у прямому ефірі стежити за ефективністю влучань, і його дивує, як таке можливо на четвертому році війни.

"Немає слів. росіяни у прямому ефірі (!) бачили, куди влучають запущені ракети та "БПЛА", — написав Цаплієнко.

Нічний удар РФ - невідомі ведуть онлайн-трансляцію з 10-11 камер в Україні Фото: Скриншот

За надписами на відео можна відшукати YouTube-канал, на якому дійсно триває трансляція з України. Канал називається inquizex, на нього підписано понад 100 тис. користувачів. Вебкамери, спрямовані на 10-11 точок в Україні, працюють 11 годину поспіль, а відео називається "Ukraine Live: Real-time HD Camera Feeds from Ukraine". У чаті глядачі дякують невідомим, які показали удари РФ у прямому ефірі.

Нічний удар РФ - трансляція точок ударів триває 11 годину поспіль Фото: Скриншот

Нічний удар РФ — деталі

Зазначимо, в ніч на 6 травня ЗС РФ вдарили по Україні більш як 450 засобами ураження, повідомило Повітряне командування. Росіяни запустили по українцях 407 дронів ("Шахедів" та імітаторів), також шість балістичних ракет "Искандер-М", дві крилаті ракети "Искандер-К", а також ракети Х-101. Засоби ППО збили/знешкодили 369 БплА, чотири з шести "Искандер-М", 30 з 36 Х-101, обидві запущених "Искандер-К". Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що ворог провів комбіновану атаку, щоб виснажити протиповітряну оборону. При цьому засоби ураження рухались зі сходу та півдня у бік західних областей України.

Тим часом зранку військові адміністрації та ДСНС розповіли про наслідки російського удару. З'ясувалось, що у Києві від ракет та дронів РФ постраждало шість районів. Загинуло троє людей — це рятувальники, які допомагали людям у перші хвилини після удару росіян. В Луцьку засіб ураження (ракета або дрон) зніс технічний поверх на дев'ятиповерхівці. У Тернополі — пожежа на промислових підприємствах і людей просять менше виходити на вулицю через зависоку концентрацію отруйних речовин у повітрі.

Нагадуємо, під час нічного удару РФ постраждала квартира на 11 поверсі у Солом'янському районі: у мережі опублікували кадри зі зруйнованого помешкання.