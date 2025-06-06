Відплата за "Павутину": в Defence Express пояснили, чому РФ осоромилася нічним ударом по Україні

Для обстрілу території України 6 червня, яку Міноборони РФ оголосило "відплатою" за спецоперацію СБУ з різанини російської стратегічної авіації "Павутина", Росія змогла підняти лише 7 стратегічних бомбардувальників, які були завантажені фактично по максимуму.

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Про це пише видання Defence Express.

Зазначається, що так звана операція "відплата" довела, що у Росії є великі проблеми із стратегічною авіацією, оскільки в повітря вдалося підняти лише 7 стратегічних бомбардувальників, які прийшлось завантажити ледь на по максимуму

Експерти зауважили, що під час далекобійної атаки РФ по Україні в ніч проти 6 червня Росія запустила 36 крилатих ракет Х-101 з літаків стратегічної авіації у комбінації разом із 6 балістичними ракетами з ОТРК "Іскандер" та/або KN-23, 2 крилатими Р-500 від ОТРК "Іскандер" та 407 "шахедів" та імітаторів.

Саме на крилатих ракетах зупинилися аналітики, оскільки пропаганда РФ подавала, як "розплату" за операцію "Павутина" з різаниною стратегічної авіації РФ і мала намір довести, що цей удар не був для неї невідчутним.

Як результат, для удару росіяни використали лише 5 Ту-95МС та 2 Ту-160, які раніше зазвичай несли по 1-3 ракеті, то у цій атаці їх зарядили майже по максимуму, в середньому по 5 ракет на літак.

"І це якщо не рахувати, що частина російських крилатих ракет падає ще десь на території РФ й ворог, скоріш за все, запустив більше 36 Х-101, але не всі долетіли. Востаннє таке фіксувалось у серпні 2024 року 26 серпня під час найбільшого, на той час, комбінованого удару, який налічував щонайменше 127 ракет. Тоді 11 літаків Ту-95МС запустили 77 крилатих ракет Х-101", — зазначають аналітики.

Вони додали, що зазвичай навантаження на літаки зменшують, аби вони довше прослужили, так само, з метою збереження моторесурсу обмежено використовуються Ту-160.

"Таким чином, якщо РФ захоче підтримувати аналогічний темп та потужність залпу крилатими ракетами повітряного базування, то альтернатив, окрім постійно ганяти обмежену кількість літаків із повним навантаженням, у них не проглядається. Як мінімум, у короткостроковій перспективі", — резюмували в Defence Express.

Атака по Україні 6 червня: що відомо

В ніч проти 6 червня ЗС РФ вдарили по Україні більш як 450 засобами ураження. Вони використали 407 дронів ("Шахедів" та імітаторів), також 6 балістичних ракет "Искандер-М", 2 крилаті ракети "Искандер-К", а також ракети Х-101. Засоби ППО збили/знешкодили 369 БпЛА, 4 з 6 "Искандер-М", 30 з 36 Х-101, обидві "Искандер-К".

Під час удару 6 червня будь-хто міг побачити пуски ракет ППО, влучання ракет та дронів, падіння уламків. Невідомі особи підключились до вебкамер та вивели відео на YouTube.

Військові адміністрації атакованих регіонів та ДСНС розповіли про наслідки російського удару.