"Месть" за авибазы: в РФ заявили, что массированный удар по Украине был "ответом на теракты Киева"
Ночной удар Российской Федерации по Украине является "возмездием" за массированную атаку беспилотников на авиабазы со стратегическими бомбардировщиками. Министерство обороны РФ заверило, что якобы взорвало все запланированные мишени.
О причине удара РФ 6 июня говорится в отчете российского командования в Telegram-канале.
Сообщение о ночной воздушной атаке появилось в канале Минобороны РФ в 12:30 6 июня, почти через неделю после украинского удара по четырем авиабазам. Россияне заявили, что нанесли "массированный удар" ракетами различных типов, которые запускались с моря, воздуха и с земли. В первом же предложении отдельно отмечается, что обстрел — это "ответ на террористические атаки киевского режима".
Минобороны РФ также доложило, по каким целям стреляли в ночь на 6 июня. Ракеты и дроны летели якобы по военным целям: по конструкторским бюро, предприятиям ВПК, складам техники и казармам, заявили россияне.
На заявление российского командования отреагировал милблогер РФ — Илья Туманов с канала Flightbomber. Туманов назвал атаку 6 июня "никакой". Кроме того, он едва не высмеял "ответ" на удары по четырем авиабазам и уничтожение стратегических бомбардировщиков. Вместо этого россиянин предлагает стирать украинские города один за другим как "плату" за самолеты.
Ночной удар РФ — детали
Отметим, в ночь на 6 июня ВС РФ запустили по Украине 452 средства поражения различных типов, сообщило Воздушное командование. Россияне ударили по украинцам 407 дронами и 45 ракетами. Среди ракет — баллистические "Искандер-М", крылатые "Искандер-М" и Х-101 (о ракетах морского базирования информации не было). Средства противовоздушной обороны сбили/обезвредили 406 целей (эффективность — 89%). В отчете указано, что произошло 15 попаданий.
Фокус писал о последствиях российского обстрела 6 июня. В Киеве ночью раздавались громкие взрывы, а утром военная администрация сообщила о разрушениях и пожарах в шести районах украинской столицы. Погибли три человека (спасатели ГСЧС), получили ранения более 20 украинцев. Было громко также в Тернополе. Глава Тернопольской ОГА заявил, что произошли прилеты на территории предприятий, начался пожар и концентрация ядовитых веществ в воздухе поднялась до опасного уровня. В Луцке российская ракета или дрон снес технический этаж: мэр заявил, что людей отселили и оказывают помощь.
"Теракт", о котором упомянул российский милблогер и Минобороны РФ, — это атака 117 дронов СБУ на стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-160, Ту-22М3. Бомбардировщики находились на авиабазах на расстоянии 500-4500 км от Украины и попали под удар БпЛА, которые вылетали из фур.
Напоминаем, военный журналист Андрей Цаплиенко обнаружил онлайн-трансляцию из городов Украины, пострадавших от удара РФ в ночь на 6 июня. Между тем в сети показали последствия попадания дрона в квартиру на 11 этаже 16-этажки в Соломенском районе столицы.