"Помста" за авібази: у РФ заявили, що масований удар по Україні був "відповіддю на теракти Києва"

Нічний удар Російської Федерації по Україні являється "відплатою" за масовану атаку безпілотників на авіабази зі стратегічними бомбардувальниками. Міністерство оборони РФ запевнило, що начебто підірвало усі заплановані мішені.

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Про причину удару РФ 6 червня ідеться у звіті російського командування у Telegram-каналі.

Допис про нічну повітряну атаку з'явився у каналі Міноборони РФ о 12:30 6 червня, майже через тиждень після українського удару по чотирьох авіабазах. Росіяни заявили, що завдали "масованого удару" ракетами різних типів, які запускались з моря, повітря та з землі. У першому ж реченні окремо наголошується, що обстріл — це "відповідь на терористичні атаки київського режиму".

Міноборони РФ також доповіло, по яких цілях стріляли в ніч на 6 червня. Ракети та дрони летіли начебто по військових цілях: по конструкторських бюро, підприємствах ВПК, складах техніки та казармах, заявили росіяни.

Нічний удар РФ - заява російського Міноборони про атаку на Україну 6 червня Фото: Скриншот

На заяву російського командування відреагував мілблогер РФ — Ілля Туманов з каналу Flightbomber. Туманов назвав атаку 6 червня "ніякою". Крім того, він ледь не висміяв "відповідь" на удари по чотирьох авіабазах та знищення стратегічних бомбардувальників. Натомість росіянин пропонує стирати українські міста один за одним як "плату" за літаки.

Нічний удар РФ - реакція мілблогера на атаку по Україні 6 червня Фото: Скриншот

Нічний удар РФ — деталі

Зазначимо, в ніч на 6 червня ЗС РФ запустили по Україні 452 засоби ураження різних типів, повідомило Повітряне командування. Росіяни вдарили по українцях 407 дронами та 45 ракетами. Серед ракет — балістичні "Искандер-М", крилаті "Искандер-М" та Х-101 (про ракети морського базування інформації не було). Засоби протиповітряної оборони збили/знешкодили 406 цілей (ефективність — 89%). У звіті вказано, що відбулось 15 влучань.

Фокус писав про наслідки російського обстрілу 6 червня. У Києві вночі лунали гучні вибухи, а зранку військова адміністрація повідомила про руйнування та пожежі у шести районах української столиці. Загинуло троє людей (рятувальники ДСНС), отримали поранення понад 20 українців. Було гучно також у Тернополі. Глава Тернопільської ОВА заявив, що стались прильоти на території підприємств, почалась пожежа і концентрація отруйних речовин у повітрі піднялась до небезпечного рівня. У Луцьку російська ракети чи дрон зніс технічний поверх: мер заявив, що людей відселили та надають допомогу.

"Теракт", про який згадав російський мілблогер та Міноборони РФ, — це атака 117 дронів СБУ на стратегічні бомбардувальники Ту-95, Ту-160, Ту-22М3. Бомбардувальники перебували на авіабазах на відстані 500-4500 км від України й потрапили під удар БпЛА, які вилітали з фур.

Нагадуємо, військовий журналіст Андрій Цаплієнко виявив онлайн-трансляцію з міст України, які постраждали від удару РФ в ніч на 6 червня. Тим часом у мережі показали наслідки влучання дрона у квартиру на 11 поверсі 16-поверхівки у Солом'янському районі столиці.