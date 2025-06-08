У Путина есть шанс победить при условии очень длительной и многолетней войны, — Зеленский (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что лидер РФ Владимир Путин хочет вести многолетнюю войну против Украины. По мнению главы государства, закончить войну без поражения Украины будет означать поражение для самого главы Кремля.

Related video

Об этом он рассказал в интервью ABC News.

По словам главы государства, лидер РФ не хочет завершения войны, а в его голове закончить войну "без поражения Украины — это поражение для него".

"Я знаю, что Путин не хочет заканчивать войну. И они [россияне — ред.] по завершению войны будут прагматичными. Если на них будет сильное давление — они ее закончат", — сказал Зеленский.

Украинский президент убежден, что РФ может выиграть войну против Украины, если только "если это будет очень-очень война и без санкций".

"Это — то, чего он на самом деле хочет, поскольку ему будут нужны деньги на войну, и он хочет сидеть в Кремле до самой смерти", — сказал главы государства.

Ранее Зеленский рассказал новые детали операции "Паутина". По словам президента, российские водители фур даже не догадывались, что их использовали "втемную" для спецоперации.

Также стало известно, что США имели 20 тысяч ракет Украине, но их отправили на Ближний Восток. Зеленский добавляет, что эти ракеты были предназначены для Киева администрацией Джо Байдена.