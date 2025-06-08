США передали 20 тысяч ракет, обещанных Украине, на Ближний Восток — Зеленский

Президент Украины утверждает, что переданные на Ближний Восток ракеты были предназначены для Украины администрацией Джо Байдена.

Related video

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью ABC News, опубликованном 8 июня.

Владимир Зеленский дал интервью

Президент Украины дал интервью журналистке Марте Раддац в Киеве. Зеленский заявил, что Путин не заинтересован в мире и что только "жесткое давление" со стороны США и европейских союзников заставит Путина мыслить "прагматично".

"Я убежден, что президент Соединенных Штатов имеет все полномочия и достаточно рычагов, чтобы активизировать свою деятельность", — сказал Зеленский.

Но он отметил, что пока президент США Дональд Трамп передал на Ближний Восток ракеты, которые были обещаны Украине его предшественником Джо Байденом. И которые были необходимы для борьбы с российскими "Шахедами".

"Но мы нашли кое-что и решили — кажется, это было при предыдущей администрации, это был министр Остин, и мы с ним определились с одним проектом, мы рассчитывали на этот проект: 20 тысяч ракет для борьбы с "шахедами". Это было недорого, но это особая технология. Поэтому мы рассчитывали на эти 20 тысяч ракет", — рассказал президент Украины, добавив, что сегодня утром министр обороны Рустем Умеров проинформировал его, что США передали эти ракеты на Ближний Восток.

По словам президента Зеленского, речь идет о партии вооружения, которую ранее пообещала администрация Джо Байдена. Конкретную систему или тип ракет он не уточнил.

На момент публикации новости Белый дом публично не прокомментировал изменение направления поставок.

Напомним, в интервью ABC News Владимир Зеленский также рассказал подробности спецоперации СБУ "Паутина". По его словам, спецслужбы страны использовали только украинское оружие, не применяя технику, имеющуюся в арсеналах союзников.

Операция "Паутина" состоялась 1 июня. Тогда дроны Службы безопасности Украины нанесли удар по российским самолетам А-50, Ту-95 и Ту-22 М3. Было атаковано сразу несколько военных аэродромов.