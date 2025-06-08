США передали 20 тисяч ракет, обіцяних Україні, на Близький Схід — Зеленський

Президент України стверджує, що передані на Близький Схід ракети були призначені для України адміністрацією Джо Байдена.

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Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю ABC News, опублікованому 8 червня.

Володимир Зеленський дав інтерв'ю

Президент України дав інтерв'ю журналістці Марті Раддац в Києві. Зеленський заявив, що Путін не зацікавлений у мирі і що лише "жорсткий тиск" з боку США та європейських союзників змусить Путіна мислити "прагматично".

"Я переконаний, що президент Сполучених Штатів має всі повноваження і достатньо важелів, щоб активізувати свою діяльність", — сказав Зеленський.

Але він зазначив, що поки президент США Дональд Трамп передав на Близький Схід ракети, які були обіцяні Україні його попередником Джо Байденом. І які були необхідні для боротьби із російськими "Шахедами".

"Але ми знайшли дещо і вирішили — здається, це було за попередньої адміністрації, це був міністр Остін, і ми з ним визначилися з одним проєктом, ми розраховували на цей проєкт: 20 тисяч ракет для боротьби з "шахедами". Це було недорого, але це особлива технологія. Тому ми розраховували на ці 20 тисяч ракет", — розповів президент України, додавши, що сьогодні вранці міністр оборони Рустем Умєров поінформував його, що США передали ці ракети на Близький Схід.

За словами президента Зеленського, мова йде про партію озброєння, яку раніше пообіцяла адміністрація Джо Байдена. Конкретну систему або тип ракет він не уточнив.

На момент публікації новини Білий дім публічно не прокоментував зміну напрямку постачання.

Нагадаємо, в інтерв'ю ABC News Володимир Зеленський також розповів подробиці спецоперації СБУ "Павутина". За його словами, спецслужби країни використовували тільки українську зброю, не застосовуючи техніку, наявну в арсеналах союзників.

Операція "Павутина" відбулась 1 червня. Тоді дрони Служби безпеки України завдали удару по російських літаках А-50, Ту-95 і Ту-22 М3. Було атаковано одразу декілька військових аеродромів.