Літній наступ РФ: де буде головний напрямок ворожого удару, — The Telegraph

Росія провела зиму, зміцнюючи людські ресурси, усуваючи технічні недоліки, вдосконалюючи тактику, покращуючи бойовий зв'язок та підвищуючи летальність і маневреність своїх ударних безпілотників. Зараз вона використає всі ці напрацювання для подальшого наступу.

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Про це пише видання The Telegraph.

Так, протягом понад року російські війська попри втрати поступово захоплювали територію України, що еквівалентно склало 0,7% від загальної площі суходолу країни. За українськими оцінками, Росія минулого року зазнала 434 000 жертв: приблизно 270 убитих або поранених на кожен захоплений квадратний кілометр.

Минулого місяця ЗС РФ просунулися найшвидшими темпами з листопада 2024 року.

Російські командири зараз сподіваються на прорив на Донеччині, де вже під російською окупацією перебувають 99% Луганської області та приблизно 77% Донецької.

Аналітики припускають, що захоплення решти неокупованих міст та промислових центрів Донеччини, ймовірно, буде головною метою наступу.

Час наступу — літо, говорять вони, не випадковий. Літнє листя забезпечує краще укриття для військ, що наступають. Що ще важливіше, Росія провела зиму, зміцнюючи людські ресурси, усуваючи технічні недоліки, вдосконалюючи тактику, покращуючи бойовий зв'язок та підвищуючи летальність і маневреність своїх ударних безпілотників.

Тепер вона готова випробувати ці вдосконалення, але як пише видання, вирішальний прорив залишається малоймовірним, хоча Путін, схоже, впевнений, що значного прогресу можна досягти на багатьох фронтах.

У виданні з посиланням на польського військового аналітика Конрада Музику зазначають, що традиційний танковий наступ Росії малоймовірний. З огляду на домінування війни з використанням безпілотників, така тактика застаріла.

"Поле бою прозоре. Будь-яке масштабне розгортання бронетехніки буде знищено відносно швидко. Ми бачили, як росіяни переходять до цілеспрямованих атак невеликими підрозділами, часто лише від трьох до п’яти осіб. Атаки розміром з роту від 50 до 100 осіб майже не трапляються", — пояснив аналітик.

Також загострилися бої на північному сході України в Сумській області. Після того, як у березні українські війська були значною мірою витіснені з Курської області Росії, вони тепер стикаються з тиском у сусідніх Сумах, де президент Росії Володимир Путін прагне створити буферну зону, щоб запобігти майбутнім вторгненням на російську територію.

За даними української військової розвідки, близько 125 000 російських військових зосереджені вздовж кордонів Сум та Харкова. За останні десять днів, як повідомляється, чотири прикордонні села були окуповані.

"Малоймовірно, що Суми чи Харків є головними цілями Путіна. Росії бракує достатніх сил на цих фронтах для проведення серйозних наступів на великі міста. Ці операції можуть бути спрямовані на те, щоб відвернути увагу українських військ від головної мети: Донеччини. З огляду на мету Путіна окупувати весь Донецьк, Костянтинівка є головною початковою ціллю літнього наступу Росії", — пише видання.

Між тим, деякі українські військові джерела визнають можливість втрати міста, але стверджують, що така втрата не буде катастрофічною. Росія зазнає важких втрат у міських боях, не змінюючи суттєво стратегічного балансу.

Крім переваги у дронах у Росії є ще одна перевага — здатність залучати нових солдатів набагато швидше, ніж Україна. Чисельність російських військ в Україні зросла з 500 000 до 620 000 за рік, попри те, що у 2024 році вони зазнали понад 400 000 втрат.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська розпочали активні наступальні дії на село Малинівка Запорізької області з мінімальним використанням військової техніки.