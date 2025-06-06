Летнее наступление РФ: где будет главное направление вражеского удара, — The Telegraph

Россия провела зиму, укрепляя человеческие ресурсы, устраняя технические недостатки, совершенствуя тактику, улучшая боевую связь и повышая летальность и маневренность своих ударных беспилотников. Сейчас она использует все эти наработки для дальнейшего наступления.

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Об этом пишет издание The Telegraph.

Так, в течение более года российские войска, несмотря на потери, постепенно захватывали территорию Украины, что эквивалентно составило 0,7% от общей площади суши страны. По украинским оценкам, Россия в прошлом году понесла 434 000 жертв: примерно 270 убитых или раненых на каждый захваченный квадратный километр.

В прошлом месяце ВС РФ продвинулись самыми быстрыми темпами с ноября 2024 года.

Российские командиры сейчас надеются на прорыв в Донецкой области, где уже под российской оккупацией находятся 99% Луганской области и примерно 77% Донецкой.

Аналитики предполагают, что захват остальных неоккупированных городов и промышленных центров Донетчины, вероятно, будет главной целью наступления.

Время наступления — лето, говорят они, не случайно. Летняя листва обеспечивает лучшее укрытие для наступающих войск. Что еще важнее, Россия провела зиму, укрепляя человеческие ресурсы, устраняя технические недостатки, совершенствуя тактику, улучшая боевую связь и повышая летальность и маневренность своих ударных беспилотников.

Теперь она готова испытать эти усовершенствования, но как пишет издание, решающий прорыв остается маловероятным, хотя Путин, похоже, уверен, что значительного прогресса можно достичь на многих фронтах.

В издании со ссылкой на польского военного аналитика Конрада Музыку отмечают, что традиционное танковое наступление России маловероятно. Учитывая доминирование войны с использованием беспилотников, такая тактика устарела.

"Поле боя прозрачное. Любое масштабное развертывание бронетехники будет уничтожено относительно быстро. Мы видели, как россияне переходят к целенаправленным атакам небольшими подразделениями, часто всего от трех до пяти человек. Атаки размером с роту от 50 до 100 человек почти не случаются", — пояснил аналитик.

Также обострились бои на северо-востоке Украины в Сумской области. После того, как в марте украинские войска были в значительной степени вытеснены из Курской области России, они теперь сталкиваются с давлением в соседних Сумах, где президент России Владимир Путин стремится создать буферную зону, чтобы предотвратить будущие вторжения на российскую территорию.

По данным украинской военной разведки, около 125 000 российских военных сосредоточены вдоль границ Сум и Харькова. За последние десять дней, как сообщается, четыре приграничные села были оккупированы.

"Маловероятно, что Сумы или Харьков являются главными целями Путина. России не хватает достаточных сил на этих фронтах для проведения серьезных наступлений на крупные города. Эти операции могут быть направлены на то, чтобы отвлечь внимание украинских войск от главной цели: Донетчины. Учитывая цель Путина оккупировать весь Донецк, Константиновка является главной начальной целью летнего наступления России", — пишет издание.

Между тем, некоторые украинские военные источники признают возможность потери города, но утверждают, что такая потеря не будет катастрофической. Россия несет тяжелые потери в городских боях, не меняя существенно стратегического баланса.

Кроме преимущества в дронах у России есть еще одно преимущество — способность привлекать новых солдат гораздо быстрее, чем Украина. Численность российских войск в Украине выросла с 500 000 до 620 000 за год, несмотря на то, что в 2024 году они понесли более 400 000 потерь.

Напомним, что ранее сообщалось, что российские оккупационные войска начали активные наступательные действия на село Малиновка Запорожской области с минимальным использованием военной техники.