"Многочисленными группами": ВС РФ начали наступление на Малиновку под Запорожьем, — DeepState
Российские оккупационные войска начали активные наступательные действия на село Малиновка Запорожской области с минимальным использованием военной техники.
Об этом сообщили аналитики DeepState.
"Враг начал наступление на Малиновку", — говорится в сообщении.
Аналитики уточнили, что штурмовые группы россиян начали активные наступательные действия утром 5 июня, несмотря на то, что ранее этот участок фронта длительное время был одним из самых спокойных.
"Ка*апы многочисленными группами до 7 рыл проводят наступательные действия с целью занять Малиновку, но за первые сутки враг вклинился в серую зону и просочился в лесополосы восточнее села. Некоторые пи*а*ы двигались прямо посреди поля в надежде застать Силы Обороны врасплох", — отметили в DeepState.
По словам украинских бойцов, интересным фактом является то, что техника почти не фиксируется, только баги.
"Учитывая специфику участка, идут и стрелковые бои, поскольку нет большого насыщения дронами. По врагу работает артиллерия и дроны. Ожидается, что завтра штурмовые действия продолжатся", — отметили аналитики.
Напомним, 4 июня аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ продвигаются в Сумской области.
3 июня аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ оккупировали Константиновку в Сумской области.