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Военный Фокус Российско-украинская война

"Многочисленными группами": ВС РФ начали наступление на Малиновку под Запорожьем, — DeepState

Российские оккупационные войска
Фото: Из открытых источников | ВС РФ (иллюстративное фото)

Российские оккупационные войска начали активные наступательные действия на село Малиновка Запорожской области с минимальным использованием военной техники.

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Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг начал наступление на Малиновку", — говорится в сообщении.

Аналитики уточнили, что штурмовые группы россиян начали активные наступательные действия утром 5 июня, несмотря на то, что ранее этот участок фронта длительное время был одним из самых спокойных.

Карта боевых действий вблизи села Малиновка Запорожской области Fullscreen
Карта боевых действий вблизи села Малиновка Запорожской области
Фото: DeepState

"Ка*апы многочисленными группами до 7 рыл проводят наступательные действия с целью занять Малиновку, но за первые сутки враг вклинился в серую зону и просочился в лесополосы восточнее села. Некоторые пи*а*ы двигались прямо посреди поля в надежде застать Силы Обороны врасплох", — отметили в DeepState.

По словам украинских бойцов, интересным фактом является то, что техника почти не фиксируется, только баги.

"Учитывая специфику участка, идут и стрелковые бои, поскольку нет большого насыщения дронами. По врагу работает артиллерия и дроны. Ожидается, что завтра штурмовые действия продолжатся", — отметили аналитики.

Малиновка на карте Fullscreen
Малиновка на карте
Фото: скриншот

Напомним, 4 июня аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ продвигаются в Сумской области.

3 июня аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ оккупировали Константиновку в Сумской области.