"Многочисленными группами": ВС РФ начали наступление на Малиновку под Запорожьем, — DeepState

Российские оккупационные войска начали активные наступательные действия на село Малиновка Запорожской области с минимальным использованием военной техники.

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Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг начал наступление на Малиновку", — говорится в сообщении.

Аналитики уточнили, что штурмовые группы россиян начали активные наступательные действия утром 5 июня, несмотря на то, что ранее этот участок фронта длительное время был одним из самых спокойных.

Карта боевых действий вблизи села Малиновка Запорожской области Фото: DeepState

"Ка*апы многочисленными группами до 7 рыл проводят наступательные действия с целью занять Малиновку, но за первые сутки враг вклинился в серую зону и просочился в лесополосы восточнее села. Некоторые пи*а*ы двигались прямо посреди поля в надежде застать Силы Обороны врасплох", — отметили в DeepState.

По словам украинских бойцов, интересным фактом является то, что техника почти не фиксируется, только баги.

"Учитывая специфику участка, идут и стрелковые бои, поскольку нет большого насыщения дронами. По врагу работает артиллерия и дроны. Ожидается, что завтра штурмовые действия продолжатся", — отметили аналитики.

Малиновка на карте Фото: скриншот

Напомним, 4 июня аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ продвигаются в Сумской области.

3 июня аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ оккупировали Константиновку в Сумской области.