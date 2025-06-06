"Численними групами": ЗС РФ розпочали наступ на Малинівку під Запоріжжям, — DeepState

Російські окупаційні війська розпочали активні наступальні дії на село Малинівка Запорізької області з мінімальним використанням військової техніки.

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Про це повідомили аналітики DeepState.

"Ворог розпочав наступ на Малинівку", — йдеться у повідомленні.

Аналітики уточнили, що штурмові групи росіян розпочали активні наступальні дії зранку 5 червня попри те, що раніше ця ділянка фронту тривалий час була однією з найспокійніших.

Мапа бойових дій поблизу села Малинівка Запорізької області Фото: DeepState

"Ка*апи численними групами до 7 рил проводять наступальні дії з метою зайняти Малинівку, але за першу добу ворог вклинився у сіру зону та просочився у лісосмуги східніше села. Деякі пі*а*и рухалися прямо посеред поля в надії заскочити Сили Оборони зненацька", — зазначили в DeepState.

Зі слів українських бійців, цікавим фактом є те, що техніка майже не фіксується, тільки багі.

"Враховуючи на специфіку ділянки, йдуть і стрілецькі бої, оскільки нема великого насичення дронами. По ворогу працює артилерія та дрони. Очікується, що завтра штурмові дії продовжаться", — наголосили аналітики.

Малинівка на мапі Фото: скриншот

Нагадаємо, 4 червня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ просуваються у Сумській області.

3 червня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ окупували Костянтинівку у Сумській області.