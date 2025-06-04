"Лізуть як таргани": ЗС РФ просуваються у Сумській області, — DeepState (карта)

Ворожий наступ на Сумщині триває, росіянам вдалося закріпитись у двох селах. Аналітики попередили про «критичну ситуацію» через стрімкий рух окупантів в бік міста.

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Про ситуацію у Сумській області й просування російських військ 4 червня повідомили у DeepState.

ЗС РФ вдалося зайняти села Андріївна та Водолаги, закріпитися там. Ворог продовжує кидати в наступ велику кількість піхоти, російські окупанти "лізуть як таргани".

Обставини щодо села Кіндратівка уточнюються. Там фіксували ворожу піхоту, але Сили оборони активно працюють по цьому населеному пункту, не даючи змогу ЗС РФ закріпитись. Так само уточнення потребує ситуація в селі Олексіївка.

"Попередньо, вони зайняли північну частину села і пробують окупувати населений пункт повністю. З великою ймовірністю, вона скоро також перенесеться в червону зону", — передали аналітики.

Карта бойових дій у Сумській області Фото: DeepState

На відтинку Яблунівка-Юнаківка також тиснуть російські сили. До села Яблунівка ворог намагається дістатись зі сторони Біловодів та між Біловодами й Локнею. Загарбники проникають на північні околиці Юнаківки, але закріпитись там їм не вдається. Причина полягає у тому, що перед наступом самі ж росіяни зрівняли там усе з землею.

"Критичною залишається ситуація через стрімкий вихід противника на дистанцію у 20-25 кілометрів, з якої вони зможуть працювати по Сумах FPV-дронами на оптоволокні й у них вже були подібні спроби", — зауважили в DeepState.

Аналітики запевнили, що оборонці намагаються стримати російський тиск і не пускати окупантів далі вглиб регіону.

Нагадаємо, у Сумській ОВА 3 червня підтверджували складну ситуацію в регіоні, цивільних з прикордоння вже евакуювали. Також у DeepState повідомляли про просування ЗС РФ на Торецькому напрямку.

Народна депутатка Мар'яна Безугла заявляла, що Курську операцію не використали, щоб підготуватись до оборони Сумської області. З її слів, у цьому регіоні — найгірші фортифікації.