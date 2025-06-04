Наступ на Суми: ЗС РФ окупували два населених пункти в області, — DeepState (мапа)

Російська армія окупувала Андріївку та Водолаги у Сумській області, здійснюючи спроби прорвати українську оборону у напрямку міста Суми. Також ЗС РФ мали успіхи в районі ще одного населеного пункту на Сумщині і просування у Донецькій області.

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Про ситуацію на фронті розповіли аналітики проєкту DeepState у зведенні уночі 4 червня.

"Ворог окупував Андріївку та Водолаги, а також просунувся біля Яблунівки та Диліївки", — йдеться у повідомленні.

Андріївка та Водолаги — населені пункти на північ від міста Суми. Ворог тримає напрямок удару у напрямку обласного центру.

Також росіяни мали у Сумській області успіхи поблизу населеного пункту Яблунівка.

Відповідні зміни можна побачити на онлайн-мапі проєкту.

Скріншот | ситуація у Сумській області

У Донецькій області російська армія теж мала успіхи — просунулася в районі населеного пункту Диліївка на Торецькому напрямку.

Скріншот | ситуація у Донецькій області

Російська армія наступає у Сумській області: що відомо

3 червня голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив про актуальну ситуацію в регіоні. За його словами, ситуація в області залишається складною та динамічною.

"Ситуація в прикордонні Сумщини залишається складною, динамічною, але контрольованою. Найінтенсивніші бойові дії — в районах Юнаківської та Хотінської громад, де ворог намагається діяти малими групами й закріпитися", — зазначив Григоров.

Цивільні з прикордоння Сумщини, де наразі найскладніша ситуація, давно евакуйовані, стверджує посадовець.

Окрім того, Григоров повідомив, що російська армія постійно обстрілює населені пункти на Сумщині.

"Армія РФ веде постійні обстріли прикордонних сіл, б’є по житлових будинках, господарствах, об’єктах цивільної інфраструктури навіть у тилових громадах", — розповів голова ОВА.

Інтенсивні обстріли російська армія завдає з повітря — застосовує для цього зокрема баражуючі боєприпаси типу "Ланцет", дрони-камікадзе, FPV-дрони та БпЛА зі скидами.

Нагадаємо, 3 червня Інститут вивчення війни розповів, що російська армія наближається до Сум і може завдавати посилених атак.

Також 3 червня російська армія завдала удару по центру міста Суми, через що є загиблі.