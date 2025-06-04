Наступление на Сумы: ВС РФ оккупировали два населенных пункта в области, — DeepState (карта)

Российская армия оккупировала Андреевку и Водолаги в Сумской области, осуществляя попытки прорвать украинскую оборону в направлении города Сумы. Также ВС РФ имели успехи в районе еще одного населенного пункта на Сумщине и продвижение в Донецкой области.

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О ситуации на фронте рассказали аналитики проекта DeepState в сводке ночью 4 июня.

"Враг оккупировал Андреевку и Водолаги, а также продвинулся возле Яблоновки и Дилиевки", — говорится в сообщении.

Андреевка и Водолаги — населенные пункты к северу от города Сумы. Враг держит направление удара в направлении областного центра.

Также россияне имели в Сумской области успехи вблизи населенного пункта Яблоновка.

Соответствующие изменения можно увидеть на онлайн-карте проекта.

Скриншот | ситуация в Сумской области

В Донецкой области российская армия тоже имела успехи — продвинулась в районе населенного пункта Дилиевка на Торецком направлении.

Скриншот | ситуация в Донецкой области

Российская армия наступает в Сумской области: что известно

3 июня председатель Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил об актуальной ситуации в регионе. По его словам, ситуация в области остается сложной и динамичной.

"Ситуация в приграничье Сумщины остается сложной, динамичной, но контролируемой. Самые интенсивные боевые действия — в районах Юнаковской и Хотинской громад, где враг пытается действовать малыми группами и закрепиться", — отметил Григоров.

Гражданские с приграничья Сумщины, где сейчас самая сложная ситуация, давно эвакуированы, утверждает чиновник.

Кроме того, Григоров сообщил, что российская армия постоянно обстреливает населенные пункты на Сумщине.

"Армия РФ ведет постоянные обстрелы приграничных сел, бьет по жилым домам, хозяйствам, объектам гражданской инфраструктуры даже в тыловых общинах", — рассказал глава ОВА.

Интенсивные обстрелы российская армия наносит с воздуха — применяет для этого в частности барражирующие боеприпасы типа "Ланцет", дроны-камикадзе, FPV-дроны и БпЛА со сбросами.

Напомним, 3 июня Институт изучения войны рассказал, что российская армия приближается к Сумам и может наносить усиленные атаки.

Также 3 июня российская армия нанесла удар по центру города Сумы, из-за чего есть погибшие.