"Лезут как тараканы": ВС РФ продвигаются в Сумской области, — DeepState (карта)

Вражеское наступление в Сумской области продолжается, россиянам удалось закрепиться в двух селах. Аналитики предупредили о "критической ситуации" из-за стремительного движения оккупантов в сторону города.

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О ситуации в Сумской области и продвижении российских войск 4 июня сообщили в DeepState.

ВС РФ удалось занять села Андреевна и Водолаги, закрепиться там. Враг продолжает бросать в наступление большое количество пехоты, российские оккупанты "лезут как тараканы".

Обстоятельства по селу Кондратовка уточняются. Там фиксировали вражескую пехоту, но Силы обороны активно работают по этому населенному пункту, не позволяя ВС РФ закрепиться. Так же уточнения требует ситуация в селе Алексеевка.

"Предварительно, они заняли северную часть села и пробуют оккупировать населенный пункт полностью. С большой вероятностью, она скоро также перенесется в красную зону", — передали аналитики.

Карта боевых действий в Сумской области Фото: DeepState

На отрезке Яблоновка-Юнаковка также давят российские силы. В село Яблоновка враг пытается добраться со стороны Беловодов и между Беловодами и Локней. Захватчики проникают на северные окраины Юнаковки, но закрепиться там им не удается. Причина заключается в том, что перед наступлением сами же россияне сравняли там все с землей.

"Критической остается ситуация из-за стремительного выхода противника на дистанцию в 20-25 километров, с которой они смогут работать по Сумах FPV-дронами на оптоволокне и у них уже были подобные попытки", — отметили в DeepState.

Аналитики заверили, что оборонцы пытаются сдержать российское давление и не пускать оккупантов дальше вглубь региона.

Напомним, в Сумской ОВА 3 июня подтверждали сложную ситуацию в регионе, гражданских из приграничья уже эвакуировали. Также в DeepState сообщали о продвижении ВС РФ на Торецком направлении.

Народный депутат Марьяна Безуглая заявляла, что Курскую операцию не использовали, чтобы подготовиться к обороне Сумской области. По ее словам, в этом регионе — худшие фортификации.