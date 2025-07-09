"Поворотний момент": ЗСУ зіштовхнулися з проблемами під час оборони Костянтинівки, — NYT

FPV-дрони є основною загрозою для українських військових під час наступу Російської Федерації на Костянтинівку Донецької області. Росіяни взяли місто у "кліщі" і поки не ясно, чи вони підуть у фронтальну атаку, чи "витискатимуть" Збройні сили України.

Related video

Бійці ЗСУ мають проблеми з евакуацією поранених з поля бою під Костянтинівкою, оскільки дороги та поля потерпають від російських безпілотників, розповіло медіа The New York Times. Одного пораненого вивезли за допомогою роботизованої наземної платформи, але це вдалось з другої спроби через підрив на міні. Тим часом між лінією боїв на південному заході та північному сході — близько 16 км. У статті описали проблеми з евакуацією поранених, доставкою ліків (долітає один з чотирьох дронів), вивезенням місцевих жителів.

Командир підрозділу безпілотників 93 бригади ЗСУ Олександр пояснив журналістам, що раніше FPV-дрони діяли в радіусі 2-3 км. Сьогодні вони діють на відстані 15 км від лінії фронту і нищать все, що потрапило у поле зору оператора. На думку військових, з якими поспілкувалось медіа, злам ситуації з дронами з'явився після появи підрозділу "Рубікон" у складі ЗС РФ. Бійці ЗСУ вважають, що через цей підрозділ стався "поворотний момент" і тому зараз під Костянтинівкою настільки складно.

"Російські удари навколо Костянтинівки настільки постійні, що українські війська взагалі уникають виходу зі своїх підземних сховищ. "Ми жартуємо, що похід до туалету зараз – це практично героїчний вчинок", — розповіли військові.

У статті пояснюється важливість Костянтинівки — міста на заході Донецької області. Наголошується, що після втрати цього населеного пункту росіяни зможуть діставати дронами до будь-якої точки регіону, який РФ намагається окупувати з перших днів вторгнення. Очікується, що саме у даному напрямку наступатимуть підрозділи ЗС РФ, але бої триватимуть, ймовірно, не один місяць, навели журналісти думку командира Сил оборони. Росіяни можуть застосувати дві тактики. Перша — атакувати "в лоб", як це робилось під час окупації Бахмуту. Друга — взяття міста "в кліщі" та поступове витискання ЗСУ, яке втрачатиме можливість отримувати боєприпаси.

"Це робить Костянтинівку головною ціллю. Місто є південними воротами до ланцюга міст, що утворюють останній великий оборонний пояс України на Донбасі", — ідеться у статті.

Співрозмовник NYT, офіцер 12 бригади Нацгвардії позивним "Макас", пояснив, що не очікує лобової атаки ЗС РФ. На його думку, більш імовірна інша тактика.

"Росія спробує обійти місто, просуваючись на північ з двох країв утвореної нею кишені, перш ніж стиснути обручі навколо Костянтинівки", — навело медіа слова "Макаса".

Наступ РФ — деталі

На карті проєкту DeepState бачимо, що лінія боїв охоплює Костянтинівку по лінії з південного заходу, півдня та північного сходу. Відстань між краями кліщів, які ще не охопили населений пункт, — близько 24 км.

Наступ РФ - ситуація навколо Костянтинівки Донецької області 9 липня Фото: DeepState

Генштаб ЗСУ у звіті, опублікованому зранку 9 липня, розповів про кількість атак ЗС РФ під Костянтинівкою. На Краматорському напрямку, згідно з даними командування, нарахували три російських штурми. На першому місці — Покровський напрямок (76), на другому — Новопавлівський (36).

Зазначимо, 8 липня з'явився звіт Інституту вивчення війни щодо наступу РФ на східному фронті. Аналітики назвали ще один населений пункт, який росіяни хочуть взяти в кліщі й витіснити звідти ЗСУ. Ідеться про Покровськ, який планують обійти з півночі.

Нагадуємо, у червні видання The Economist розповіло про плани президента РФ Володимира Путіна і про цілі російського наступу влітку 2025 року.