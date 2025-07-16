Удар РФ по магазину "Аврора" в Добропіллі: з'явилися нові дані про жертв (фото)

Російська авіабомба вагою 500 кілограмів убила щонайменше одну людину в центрі Добропілля Донецької області. Рятувальники шукають уцілілих після бомбардування.

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Крім того, 21 людина отримала різні поранення. Про попередні наслідки удару росіян по Добропіллю повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

У Telegram-каналах писали, що російські військові скинули керовану авіабомбу (КАБ) на магазин "Аврора" в центрі міста. Очевидці повідомляли про значну кількість постраждалих.

Філашкін підкреслив, що окупанти знову цілеспрямовано вдарили по торговому центру, де було багато людей. Цього разу ЗС РФ застосували 500-кілограмову авіабомбу.

За попередніми підрахунками, відомо про 54 пошкоджених торгівельних точки, 304 квартири в 13 багатоповерхівках і вісім автомобілів.

"Цілком ймовірно, під завалами досі залишаються люди. Пошук уцілілих триває... На місці працюють рятувальники, лікарі, поліція та місцева влада", — підсумував він.

Добропілля розташоване на заході Донецької області більш ніж за 20 км від лінії фронту. Російське командування не коментувало удар по центру міста.

Нагадаємо, російські війська нарощують темп наступу на Покровському напрямку. Українські військові кажуть, що Мирноград і Покровськ практично в напівоточенні.

Також окупанти рухаються на Краматорському та Новопавлівському напрямках. З 6 по 13 липня весь фронт по лінії "Романівка — Яблунівка — Попів Яр — Новоторецьке" змістився до Костянтинівки.