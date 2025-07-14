ЗС РФ тиснуть на південному заході та під Костянтинівкою: динаміка боїв на Донеччині (карта)

Збройні сили РФ продовжують зміщувати лінію фронту на Краматорському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу було зафіксовано просування противника біля населених пунктів Новомихайлівка, Романівка, Олександро-Калинове, Попів Яр, Піддубне, Бойківка та Мирне.

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Російські війська розширили зону контролю на Краматорському напрямку широким фронтом на південь від Костянтинівки. Про це свідчать картографічні дані ресурсу DeepState.

Зокрема, сили росіян дещо вирівняли лінію бойового зіткнення біля села Попів Яр, а також провели наступальні дії ще на одній ділянці фронту, спрямувавши удар уздовж траси Н20 у бік Яблунівки та Олександро-Калинового.

Таким чином, у період з 6 по 13 липня, весь багатокілометровий фронт по лінії Романівка — Яблунівка — Попів Яр — Новоторецьке незначно змістився в бік Костянтинівки. А після просування ЗС РФ під Новоторецьком приблизно за 10 км на північ від Мирнограда розширилася так звана "сіра зона".

Краматорський напрямок. 1 липня 2025 року Фото: deepstatemap.live Краматорський напрямок. 13 липня 2025 року Фото: deepstatemap.live

Змінилася ситуація і на Новопавлівському напрямку, де, згідно з даними аналітиків, противник робить спроби вклинитися в оборону українських захисників на ділянках біля Піддубного та Мирного. За минулу добу росіяни продовжили наступальні дії вздовж траси Н15, яка веде в бік Дніпропетровської області.

Імовірно, війська РФ прагнуть розширити плацдарм по лінії Піддубне — Мирне — Комар, з метою створити оперативне оточення в районі села Воскресенка, що розташоване біля адміністративного кордону Донецької області.

Загалом, з огляду на динаміку просування армії РФ на Донбасі останнім часом, на цій ділянці фронту можна говорити про істотне просування ворога з початку липня. Практично за два тижні росіянам вдалося окупувати понад 90 кв. км території та спрямувати удар за трьома напрямками ЛБЗ.

Новопавлівський напрямок. 13 липня 2025 року Фото: deepstatemap.live

За інформацією Генштабу ЗСУ за минулу добу на Новопавлівському напрямку бійці Сил оборони запобігли 27 спробам прорвати оборонні рубежі в районах населених пунктів Запоріжжя, Новохатське, Мирне, Шевченко, Зелене Поле, Рівнопіль та Вільне Поле.

Коментуючи ситуацію на південному заході Донецької області, генерал-лейтенант Ігор Романенко зазначив, що там тривають напружені бої, незважаючи на заяви російської пропаганди про перетин кордонів Дніпропетровської області.

"Тут, якщо найближчим часом не вдасться підкріпити українські підрозділи Сил оборони України, ситуація може дуже погіршитися", — додав генерал.

Аналогічна ситуація склалася і на Краматорському напрямку, на південь від Костянтинівки. За словами Романенка, це місто на даному етапі є пріоритетним напрямком противника.

Нагадаємо, війська РФ на 9 липня мали частковий успіх на Лиманському та Краматорському напрямках. Зокрема, просування противника зафіксовано в районі Яблунівки, а також по лінії Колодязі — Зелена долина — Середнє, на північний схід від Слов'янська.