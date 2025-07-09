Лиманський фронт активізувався: ЗС РФ атакують у напрямку Слов'янська (карта)

Російські війська за минулу добу мали частковий успіх на Лиманському та Краматорському напрямках. Зокрема, просування противника зафіксовано в районі Яблунівки, а також по лінії Колодязі — Зелена долина — Середнє, на північний схід від Слов'янська.

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На Краматорському напрямку війська РФ незначно просунулися в напрямку Яблунівки, що на Донеччині, взявши під контроль територію, яка раніше була позначена як "сіра зона".

Згідно з картографічними даними ресурсу DeepState, ворог розширює зону контролю на північ від Новооленівки, яка перебуває під окупацією. Напрямок удару росіян — уздовж траси Т0504, що веде до Костянтинівки.

Бойові дії на Краматорському напрямку. 1 липня 2025 року Фото: deepstatemap.live Бойові дії на Краматорському напрямку. 8 липня 2025 року Фото: deepstatemap.live

Більш суттєве просування ЗС РФ зафіксовано на Лиманському напрямку, де донедавна лінія бойового зіткнення залишалася відносно стабільною. На цій ділянці противник намагається наступати широким фронтом, довжина якого становить приблизно 15 км.

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Лиманському напрямку противник здійснив 19 атак із метою зайняти позиції біля населених пунктів Новий Мир, Карпівка, Зелена Долина, Торське, Рідкодуб, Григорівка, а також біля Шандриголового і Середнього.

Зазначимо, що на цій ділянці фронту активність росіян була незначною протягом усіх тижнів літа. Останнє просування противника було помічено 1 червня, коли підрозділи ЗС РФ вийшли на східні околиці Карлівки.

Бойові дії на лиманському напрямку. 31 травня 2025 року Фото: deepstatemap.live Бойові дії на лиманському напрямку. 8 липня 2025 року Фото: deepstatemap.live

Активність російської армії на Лиманському напрямку підтвердив і представник Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. За його словами, ця ділянка фронту залишається одним із ключових районів бойових зіткнень, поступаючись за інтенсивністю боїв під Покровськом і на кордоні з Дніпропетровською областю.

"Знаємо, що противник почав, скажімо так, активізуватися в районі Куп'янська, Куп'янська вузлового. Лиманський напрямок, він уже давно гарячий, за інтенсивністю бою поступається тільки Покровському і Новопавлівському", — зазначив Тимочко.

Нагадаємо, за інформацією аналітиків DeepState, бійці 1-го механізованого батальйону 31-ї окремої механізованої бригади ЗСУ змогли вийти з "кишені" на північ від села Рівнопіль у Донецькій області. Було зазначено, що "закінчилася тривала епопея з утримання складної ділянки фронту".