Лиманский фронт активизировался: ВС РФ атакуют в направлении Славянска (карта)

Российские войска за минувшие сутки имели частичный успех на Лиманском и Краматорском направлениях. В частности, продвижение противника зафиксировано в районе Яблоновки, а также по линии Колодези — Зеленая долина — Среднее, северо-восточнее Славянска.

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На Краматорском направлении войска РФ незначительно продвинулись в направлении Яблоновки, Донецкой области, взяв под контроль территорию, которая ранее была обозначена как “серая зона”.

Согласно картографическим данным ресурса DeepState, неприятель расширяет зону контроля севернее Новоеленовки, которая находится под оккупацией. Направление удара россиян - вдоль трассы Т0504, ведущей в Константиновку.

Боевый действия на Краматорском направлении. 1 июля 2025 Фото: deepstatemap.live Боевый действия на Краматорском направлении. 8 июля 2025 Фото: deepstatemap.live

Более существенное продвижение ВС РФ зафиксировано на Лиманском направлении, где до недавнего времени линия боевого соприкосновения оставалась относительно стабильной. На этом участке противник пытается наступать широким фронтом, длина которого составляет приблизительно 15 км.

По информации Генштаба ВСУ, на Лиманском направлении противник предпринял 19 атак с целью занять позиции у населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Зеленая Долина, Торское, Редкодуб, Григоровка, а также возле Шандриголового и Среднего.

Отметим, что на данном участке фронта активность россиян была незначительной в течение всех недель лета. Последнее продвижение противника было замечено 1 июня, когда подразделения ВС РФ вышли на восточные окраины Карловки.

Боевый действия на лиманском направлении. 31 мая 2025 Фото: deepstatemap.live Боевый действия на лиманском направлении. 8 июля 2025 Фото: deepstatemap.live

Активность российской армии на Лиманском направлении подтвердил и представитель Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. По его словам, этот участок фронта остается одним из ключевых районов боевых столкновений, уступая по интенсивности боев под Покровском и на границе с Днепропетровской областью.

“Знаем, что противник начал, скажем так, активизироваться в районе Купянска, Купянска узлового. Лиманское направление, оно уже давно горячее, по интенсивности боя уступает только в Покровском и Новопавловском", — отметил Тимочко.

Напомним, по информации аналитиков DeepState, бойцы 1-го механизированного батальона 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ смогли выйти из "кармана" к северу от села Ровнополь в Донецкой области. Было отмечено, что “закончилась длительная эпопея по удержанию сложного участка фронта”.