"Закончилась длительная эпопея": в DeepState сообщили о выходе ВСУ из "кармана" в Донецкой области

Бойцы 1-го механизированного батальона 31-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины смогли выйти из "кармана" к северу от села Ровнополь в Донецкой области. Оккупанты окружали участок с трех сторон.

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Аналитики проекта DeepState сообщают, что во время отхода все украинские защитники остались живы. Только один из бойцов при выходе получил легкое ранение.

"Закончилась длительная эпопея по удержанию сложного участка фронта, окруженного с трех сторон", — отметили авторы проекта.

В DeepState сообщили об успешных выход ВСУ из кармана возле Ровнополя Фото: DeepState

По данным DeepState, за последние полтора месяца боев на этом отрезке фронта было немного, поскольку оккупанты решили идти по трассе и через село Новополь. Однако до этого к северу от Ровнополя шли ожесточенные бои, и иногда минометные расчеты были вынуждены вступать в стрелковые бои с россиянами.

По словам аналитиков, военнослужащие 31-й ОМБр продержались на позициях значительно дольше, чем это было необходимо, и проявили чрезвычайную стойкость.

"Очередной подвиг украинской пехоты, именно на таких и держится много вещей на фронте", — отметили в DeepState.

Ситуация возле села Ривнополь по данным DeepState по состоянию на 7 июля Фото: скриншот

В Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 16:00 8 июля сообщали, что украинские военные с начала суток остановили 13 вражеских штурмов на Новопавловском направлении, в частности в районе населенных пунктов Зеленое Поле и Новополь. Пять боестолкновений еще продолжались.

Отметим, ВС РФ захватили Ровнополь в Донецкой области недалеко от административной границы с Запорожской областью в ноябре 2024 года и начали штурмовать ближайшие населенные пункты.

Напомним, 7 июля DeepState сообщали, что ВС РФ оккупировали два села в Запорожской и Донецкой областях. По данным аналитиков, россияне захватили село Поддубное в Донецкой области.