ВС РФ оккупировали два села: по одному в Запорожской и Донецкой областях, — DeepState (карта)

Российские оккупационные войска оккупировали село Поддубное в Донецкой и Лобково в Запорожской области.

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"Враг оккупировал Лобково и Поддубное", — говорится в заметке аналитиков проекта DeepState.

Они также внесли изменения в карту боевых действий. Села Поддубное и Лобково теперь находятся в красной зоне, что означает, что контроль над этими населенным пунктами перешел к оккупантам.

Оккупированное село Лобково на карте DeepState Фото: Скриншот

Оккупированное село Поддубное на карте DeepState Фото: Скриншот

Кроме того, аналитики DeepState сообщили, что враг продвинулся возле Степного и Ровнополя.

На момент публикации материала ни Генеральный штаб ВСУ, ни украинская власть не комментировали оккупации сел Поддубное и Лобково.

Напомним, 5 июля аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ захватили Новоукраинку и Зеленый Кут.

Фокус также писал о том, что ВС РФ оккупировали село Меловое на Харьковщине и о том, как это повлияет на ход боевых действий.