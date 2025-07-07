ЗС РФ окупували два села: по одному у Запорізькій та Донецькій областях, — DeepState (мапа)

Російські окупаційні війська окупували село Піддубне у Донецькій та Лобкове у Запорізькій області.

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"Ворог окупував Лобкове та Піддубне", — йдеться у дописі аналітиків проєкту DeepState.

Вони також внесли зміни до мапи бойових дій. Села Піддубне та Лобкове тепер перебувають у червоній зоні, що означає, що контроль над цими населеним пунктами перейшов до окупантів.

Окуповане село Лобкове на мапі DeepState Фото: Скриншот

Окуповане село Піддубне на мапі DeepState Фото: Скриншот

Крім того, аналітики DeepState повідомили, що ворог просунувся біля Степового та Рівнополя.

На момент публікації матеріалу ані Генеральний штаб ЗСУ, ані українська влада не коментували окупації сіл Піддубне та Лобкове.

Нагадаємо, 5 липня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ захопили Новоукраїнку і Зелений Кут.

Фокус також писав про те, що ЗС РФ окупували село Мілове на Харківщині та про те, як це вплине на хід бойових дій.