ЗС РФ захопили Новоукраїнку і Зелений Кут: фронт рухається до Дніпропетровщини (карта)

Російські війська окупували населені пункти Новоукраїнка та Зелений Кут, Донецької області. Також противник просунувся в районі Одрадного вздовж траси Н15, що веде в Дніпропетровську область.

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Збройні сили РФ на Новопавлівському напрямку розширили зону контролю біля кордонів Донецької та Дніпропетровської областей. Про це свідчать картографічні дані ресурсу DeepState від 5 липня.

Згідно з оновленою інформацією, противнику вдалося просунутися на двох ділянках фронту на південь від села Дачне Дніпропетровської області. Унаслідок наступальних дій російських сил лінія бойового зіткнення на цьому напрямку змінилася — утворилася "кишеня" по лінії Оріхове — Багатир — Зелений Кут. При цьому село Олексіївка залишилося в "сірій зоні".

Карта бойових дій на Новоплавлівському напрямку. 1 липня 2025 року Фото: deepstatemap.live Карта бойових дій на Новоплавлівському напрямку. 5 липня 2025 року Фото: deepstatemap.live

На південь від Ялти та Запоріжжя, під контролем опинилася територія, яка до цього перебувала практично в оточенні. Таким чином, противник вирівняв лінію фронту в районі Перебудови й Комара, і спрямував удар у бік Мирного.

У черговому зведенні Генштабу ЗСУ йдеться про те, що за минулу добу на Новопавлівському напрямку противник здійснив 17 атак поблизу населених пунктів Ялта, Зірка, Запоріжжя, Комар, Воскресенка і Шевченко.

Дії ворога створюють загрозу населеному пункту Дачне, адже війська РФ, імовірно, сконцентрувалися вздовж адміністративного кордону Донецької області в Новоукраїнці та Ялті, проте офіційних даних від військового керівництва Сил оборони не надходило.

Нагадаємо, 2 липня надійшла інформація про захід російських диверсійних груп у Дніпропетровську область у районі села Дачне. Генштаб ЗСУ повідомив, що загарбники встигли сфотографуватися з російським прапором, однак у підсумку противника звідти вибили.

Водночас українські військові попереджають, що Силам оборони потрібно серйозно готуватися до оборони Новопавлівки та Межової, оскільки росіяни не полишають спроб прорватися на територію Дніпропетровської області.