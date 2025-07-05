ВС РФ захватили Новоукраинку и Зеленый Кут: фронт движется к Днепропетровской области (карта)

Российские войска оккупировали населенные пункты Новоукраинка и Зеленый Кут, Донецкой области. Также противник продвинулся в районе Одрадного вдоль трассы Н15, ведущей в Днепропетровскую область.

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Вооруженные силы РФ на Новопавловском направлении расширили зону контроля у границ Донецкой и Днепропетровской областей. Об этом свидетельствуют картографические данные ресурса DeepState от 5 июля.

Согласно обновленной информации, противнику удалось продвинуться на двух участках фронта южнее села Дачное, Днепропетровской области. В результате наступательных действий российских сил линия боевого соприкосновения на данном направлении изменилась — образовался "карман" по линии Орехово — Богатырь — Зеленый Кут. При этом село Алексеевка осталась в "серой зоне".

Карта боевых действий на Новоплавловском направлении. 1 июля 2025 Фото: deepstatemap.live Карта боевых действий на Новоплавловском направлении. 5 июля 2025 Фото: deepstatemap.live

Южнее Ялты и Запорожья, под контролем оказалась территория, которая до этого находилась практически в окружении. Таким образом, противник выровнял линию фронта в районе Перебудовы и Комара, и направил удар в сторону Мирного.

В очередной сводке Генштаба ВСУ говорится, что за минувшие сутки на Новопавловском направлении противник совершил 17 атак вблизи населенных пунктов Ялта, Звезда, Запорожье, Комар, Воскресенка и Шевченко.

Действия неприятеля создают угрозу населенному пункту Дачное, так как войска РФ, вероятно, сконцентрировались вдоль административной границы Донецкой области в Новоукраинке и Ялте, однако официальных данных от военного руководства Сил обороны не поступало.

Напомним, 2 июля поступила информация о заходе российских диверсионных групп в Днепропетровскую область в районе села Дачное. Генштаб ВСУ сообщил, что захватчики успели сфотографироваться с российским флагом, однако в итоге противника оттуда выбили.

Вместе с тем, украинские военные предупреждают, что Силам обороны нужно серьезно готовиться к обороне Новопавловки и Межевой, поскольку россияне не оставляют попыток прорваться на территорию Днепропетровской области.