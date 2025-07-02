ВС РФ зашли в Дачное на Днепропетровщине: в Генштабе прокомментировали заявления россиян об оккупации села

Между тем украинские защитники сообщают, что российские оккупанты заходили в Дачное на Днепропетровщине, но не смогли там закрепиться.

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Российские оккупанты заявили о захвате первого села в Днепропетровской области — Дачного и распространили видео, где ВС РФ находятся в окопах ВСУ и занимают их блиндажи. В Генштабе эту информацию не подтверждают. Об этом пишет "РБК-Украина".

"Это российская дезинформация. Бои продолжаются в пределах Донецкой области", — заявили в Генштабе ВСУ.

Мониторы обозначают Дачное "серой" зоной

Также в Генштабе сообщили, что подразделения ВСУ продолжают сдерживать натиск российских оккупантов, которые не оставляют попыток пересечь административную границу Донецкой и Днепропетровской областей. Враг не имеет успеха в достижении этой демонстрационной цели, сколько бы ни совершал "мясных штурмов" силами малых пехотных групп и ДРГ.

"Несколько дней назад одна из небольших разведывательных групп противника смогла проникнуть в пределы населенного пункта Дачное, что на территории Днепропетровщины. Захватчики успели сфотографироваться с российским триколором, однако это была последняя их активность: украинские воины уничтожили оккупантов", — говорится в сообщении Генштаба.

В одном из следующих штурмов двое оккупантов попали в плен к бригаде морской пехоты ВМС ВС Украины, пополнив обменный фонд.

"Поэтому реляции российской пропаганды о захвате плацдарма на Днепропетровщине не соответствуют действительности. Дачное и в дальнейшем остается под контролем Сил обороны Украины", — отметили в Генштабе.

Между тем украинские защитники сообщают, что российские оккупанты заходили в Дачное на Днепропетровщине, но не смогли там закрепиться.

"Как сейчас вообще происходит война. Выдвигается штурмовая группа из 10 человек, пешая или на мотыгах. Залетает в какое-то село, это фиксирует дрон. Вывешивают тряпку или фиксируют присутствие. Далее видео заканчивается. В течение определенного времени штурмовую группу или уничтожают, или она отступает. Подобных действий может быть несколько. Могут положить сотни людей даже. Что-то похожее на Сумщине они делали в направлении Басовки", — пояснил "Бахмутский Демон".

Он добавил, что мероприятие какой-то группы, или пробежка рядом с селом, или еще что-то — это не захват и не контроль.

"Захватить село — это закрепиться, подтянуть резерв туда, и пройти дальше. Поэтому появление кого-то где-то — это не закрепление", — написал военный.

Тем временем россияне в своих телеграмм-каналах заявили, что захватили село Дачное в Днепропетровской области.

"30.06.2025. Дата, с которой начинается новая глава. 114-я мотострелковая бригада 51-й армии освободила н.п. Дачное и продвинулась на глубину более 4 км от границы Донецкой области вглубь Днепропетровской области", — говорилось в сообщении.

Кадры видео, которое распространяют россияне, якобы из Дачного

Также россияне выложили видео, где ВС РФ якобы находятся в окопах Сил обороны в Дачном.

Напомним, что 2 июля глава ГУР Кирилл Буданов объяснил, как происходит наступление РФ на Днепропетровщину, и есть ли угроза для Днепра.

Также сообщалось, что ВС РФ нацелились перерезать трассу на Павлоград, чтобы повредить логистику Сил обороны на Покровском направлении.