"Летнее наступление" РФ: Буданов объяснил ситуацию на Днепропетровщине, и есть ли угроза для Днепра

Начальник ГУР говорит, что по контурам Днепропетровской области, как минимум с юго-восточного направления, боевые действия уже идут достаточно давно.

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Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал так называемое "летнее наступление" РФ, о котором сейчас пишут СМИ. По его словам, российская кампания не прекращалась. Об этом пишут Новости.LIVE.

Кирилл Буданов отметил, что нет такого понятия, как "летнее наступление" России, поскольку нет точной и четкой даты, когда оно началось, потому что российские войска не делали паузы.

"Все, что вы видите — оно на поверхности. Сейчас 21 век — время цифровых технологий, невозможного ничего скрыть, в этом есть плюсы и минусы. Все, что вы видите, то есть", — сказал Буданов.

Также Кирилл Буданов отметил, что несмотря на то, что россияне пытаются прорваться на Днепропетровщину, угрозы для города Днепр сейчас нет.

"Для города Днепр, кроме тех ракетно-дронных ударов, которые вы видите, никакой другой угрозы не существует. Для Днепропетровщины — понятно, что по контурам Днепропетровской области, как минимум с юго-восточного направления, идут боевые действия, причем идут уже довольно таки давно. Ничего нового там нет", — сообщил Буданов.

Между тем россияне в своих телеграмм-каналах заявили, что захватили село Дачное в Днепропетровской области.

"30.06.2025. Дата, с которой начинается новая глава. 114-я мотострелковая бригада 51-й армии освободила н.п. Дачное и продвинулась на глубину более 4 км от границы Донецкой области вглубь Днепропетровской области", — говорилось в сообщении.

Также россияне выложили видео, где ВС РФ якобы находятся в окопах Сил обороны в Дачном.

Между тем в Генштабе ВСУ пока не комментировали заявления россиян о захвате Дачного. Украинские защитники пишут, что ВС РФ "забегали" в Дачное, но не закрепились там.

Напомним, что бойцы 425 отдельного штурмового полка "Скала" ВСУ недалеко от границы Донецкой и Днепропетровской областей захватили в плен 9 россиян.

Также сообщалось, что бойцы ВСУ считают, что Силам обороны нужно серьезно готовиться к обороне на Днепропетровщине Новопавловки и Межевой, укрепить позиции прежде всего и обеспечить логистические пути сетками по мере возможности.