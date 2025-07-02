"Літній наступ" РФ: Буданов пояснив ситуацію на Дніпропетровщині, і чи є загроза для Дніпра

Начальник ГУР говорить, що по контурах Дніпропетровської області, як мінімум з південно-східного напрямку, бойові дії вже йдуть досить давно.

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Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов прокоментував так званий "літній наступ" РФ, про який зараз пишуть ЗМІ. За його словами, російська кампанія не припинялася. Про це пишуть Новини.LIVE.

Кирило Буданов зауважив, що немає такого поняття, як "літній наступ" Росії, оскільки немає точної і чіткої дати, коли він почався, бо російські війська не робили паузи.

"Все, що ви бачите — воно на поверхні. Зараз 21 сторіччя — час цифрових технологій, неможливого нічого приховати, в цьому є плюси й мінуси. Все, що ви бачите, те є", — сказав Буданов.

Також Кирило Буданов зауважив, що попри те, що росіяни намагаються прорватися на Дніпропетровщиину, загрози для міста Дніпро зараз немає.

"Для міста Дніпро, окрім тих ракетно-дронових ударів, які ви бачите, ніякої іншої загрози не існує. Для Дніпропетровщини — зрозуміло, що по контурах Дніпропетровської області, як мінімум з південно-східного напрямку, йдуть бойові дії, причому йдуть вже досить таки давно. Нічого нового там немає", — повідомив Буданов.

Між тим росіяни в своїх телеграм-каналах заявили, що захопили село Дачне у Дніпропетровській області.

"30.06.2025. Дата, з якої починається новий розділ. 114-та мотострілецька бригада51-ї армії звільнила н.п. Дачне та просунулась на глибину понад 4 км від кордону Донецької області углиб Дніпропетровської області", — йшлося в повідомленні.

Також росіяни виклали відео, де ЗС РФ нібито перебувають в окопах Сил оборони в Дачному.

Між тим у Генштабі ЗСУ поки що не коментували заяви росіян про захоплення Дачного. Українські захисники пишуть, що ЗС РФ "забігали" в Дачне, але не закріпилися там.

Нагадаємо, що бійці 425 окремого штурмового полку "Скала" ЗСУ неподалік кордону Донецької і Дніпропетровської областей захопили в полон 9 росіян.

Також повідомлялося, що бійці ЗСУ вважають, що Силам оборони потрібно серйозно готуватися до оборони на Дніпропетровщині Новопавлівки та Межової, укріпити позиції насамперед і забезпечити логістичні шляхи сітками у міру можливості.