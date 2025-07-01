Проривалися на Дніпропетровщину: бійці "Скали" взяли в полон групу росіян (відео)

Коли українські захисники зачищали посадку, зрозуміли, що там перебувають росіяни. Командир групи "Камін" вирішив обійти позиції ЗС РФ збоку і застати окупантів зненацька. Це спрацювало.

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Бійці 425 окремого штурмового полку "Скала" ЗСУ отримали завдання зачистити посадку неподалік кордону Донецької і Дніпропетровської областей. Пройшовши половину лісосмуги, вони виявили росіян, які там заховалися, і зав'язався стрілецький бій. Як наслідок частину окупантів ліквідували, а решту — захопили у полон. Про це бійці "Скали" розповіли в ефірі "Бутусов плюс".

За їхніми словами, коли вони зачищали посадку, зрозуміли, що там перебувають росіяни. Командир групи "Камін" вирішив обійти позиції росіян збоку і застати їх зненацька. Це спрацювало. Окупанти не були готові до оточення.

Так, бійці поділилися на групи. "Хімік" з побратимами пішли в одному напрямку, "Камін" — з іншого — він перебіг поле і зайшов до посадки, яку вони штурмували.

"Зайшовши в глибину кущів, я розумів, що з їхнього боку є 300-ті. Переді мною були "льожки" і в усіх них перебував ворог. Відпрацювавши по всіх "льожках", я просто підтягнув до себе "трьохсотого", потягнув його за дерево і почав надавати допомогу. Нас в той момент накривали. Ми чекали, поки закінчиться мінометний обстріл, — розповів боєць "Скали" "Хімік".

В цей момент командир групи з позивним "Камін", який встиг обійти позиції росіян, вийшов на них звідти ті не очікували і взяв в полон трьох окупантів. Потім полонили ще одного. Далі усіх полонених забрали і відправили на евакуацію.

Бійці "Скали" кажуть, що за 2 дні боїв встигли набрати в полон 9 окупантів — в перший день четверо і на наступний день п'ятеро. Також українські захисники знищили близько 2 десятків росіян. Поранених побратимів зі "Скали" змогли евакуювати, і зараз вони проходять курс лікування.

Полонені росіяни здебільшого контрактники — вони прийшли заробити грошей на вбивствах українців, натомість пішли в мінуси, бо для своєї армії "скидувалися на все, що можна".

"Ми скидувалися на РЕБ, на обладнання для БПЛАшників, на рації, на антени, на новий бліндаж комбату, на новий бліндаж ротному, на нове авто ротному. Легше перерахувати на що ми не скидувалися", — розповідають окупанти.

Нагадаємо, що окупантів на багі, які їхали на штурм, дорогою почали "лускати як горіхи" українські захисники. Вцілілих росіян перехопив боєць 3 штурмової бригади і взяв у полон.