Прорывались на Днепропетровщину: бойцы "Скалы" взяли в плен группу россиян (видео)

Когда украинские защитники зачищали посадку, поняли, что там находятся россияне. Командир группы "Камин" решил обойти позиции ВС РФ сбоку и застать оккупантов врасплох. Это сработало.

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Бойцы 425 отдельного штурмового полка "Скала" ВСУ получили задание зачистить посадку недалеко от границы Донецкой и Днепропетровской областей. Пройдя половину лесополосы, они обнаружили россиян, которые там спрятались, и завязался стрелковый бой. В результате часть оккупантов ликвидировали, а остальных — захватили в плен. Об этом бойцы "Скалы" рассказали в эфире "Бутусов плюс".

По их словам, когда они зачищали посадку, поняли, что там находятся россияне. Командир группы "Камин" решил обойти позиции россиян сбоку и застать их врасплох. Это сработало. Оккупанты не были готовы к окружению.

Так, бойцы поделились на группы. "Химик" с побратимами пошли в одном направлении, "Камин" — с другого — он перебежал поле и зашел в посадку, которую они штурмовали.

"Зайдя в глубину кустов, я понимал, что с их стороны есть 300-е. Передо мной были "лежки" и во всех них находился враг. Отработав по всем "лежкам", я просто подтянул к себе "трехсотого", потянул его за дерево и начал оказывать помощь. Нас в тот момент накрывали. Мы ждали, пока закончится минометный обстрел, — рассказал боец "Скалы" "Химик".

В этот момент командир группы с позывным "Камин", который успел обойти позиции россиян, вышел на них оттуда, откуда те не ожидали и взял в плен трех оккупантов. Затем пленили еще одного. Далее всех пленных забрали и отправили на эвакуацию.

Бойцы "Скалы" говорят, что за 2 дня боев успели набрать в плен 9 оккупантов — в первый день четверо и на следующий день пятеро. Также украинские защитники уничтожили около 2 десятков россиян. Раненых побратимов из "Скалы" смогли эвакуировать, и сейчас они проходят курс лечения.

Пленные россияне в основном контрактники — они пришли заработать денег на убийствах украинцев, зато ушли в минусы, потому что для своей армии "скидывались на все, что можно".

"Мы скидывались на РЭБ, на оборудование для БПЛАшников, на рации, на антенны, на новый блиндаж комбату, на новый блиндаж ротному, на новое авто ротному. Легче перечислить на что мы не сбрасывались", — рассказывают оккупанты.

Напомним, что оккупантов на багги, которые ехали на штурм, по дороге начали "лопать как орехи" украинские защитники. Уцелевших россиян перехватил боец 3 штурмовой бригады и взял в плен.