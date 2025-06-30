"Нас здесь много, сдавайтесь": боец ВСУ сам взял в плен 4-х россиян (видео)

Оккупанты рассказывают, что их 5 квадроциклами отправили на точку. Они ехали парами — водитель и пассажир, но по дороге их начали "щелкать как орехи" украинские защитники.

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На одном из участков фронта несколько оккупантов на квадроциклах должны были штурмовать позиции ВСУ. Они проехали до нужной точки, бросили свой транспорт и пошли на штурм. Их перехватил боец 3 штурмовой бригады и взял в плен. Как это происходило, он рассказал пресс-службе 3-й ОШБр.

Оккупанты рассказывают, что их 5 квадроциклами отправили на точку. Они ехали парами — водитель и пассажир, но по дороге их начали "щелкать как орехи" украинские защитники. Двух задвохсотили на месте, остальных — птички догнали в блиндаже. Поэтому до точки смогла добраться только половина россиян.

Как рассказывает стрелок 2-го штурмового батальона 3-го взвода Марик, его подопечному из КСП передали, что в направлении их блиндажа движется группа россиян.

"Выхода не было. Я вылетаю из блиндажа на улицу, я знаю, что они перед блиндажем и начинаю на них наваливать, сказал — нас здесь много, сдавайтесь. Я понимаю, что у меня должны кончиться патроны. Я беру гранату. И они такие: "Нет, нет, мы все сдаемся". Я говорю: "Сколько вас?" — "Нас четверо", — рассказывает Марик.

После этого он приказал оккупантам сбросить "броню" и автоматы и стать на колени с поднятыми руками. Когда оккупанты увидели, что их взял в плен один боец, они были шокированы.

"Хороший такой мужик. Понимает, что такое война. Очень грамотный мужик", — рассказывают оккупанты.

Пленным оказали первую помощь, дали сигареты и накормили. Как говорит Марик, россиян настолько напугали, что их "в плену будут резать по частям", что первые полчаса они даже боялись дышать.

Напомним, что ранее сообщалось, что бойцы "Азова" на Торецком направлении буквально откопали россиян из-под завалов и взяли их в плен.

Также ранее сообщалось, что разведчик ВСУ 8 суток наедине провел с российскими оккупантами. В это время он еще успел отбивать вражеские штурмы.