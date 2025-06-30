"Нас тут багато, здавайтеся": боєць ЗСУ самотужки взяв в полон 4-х росіян (відео)

Окупанти розповідають, що їх 5 квадроциклами відправили на точку. Вони їхали парами — водій та пасажир, але дорогою їх почали "лускати як горіхи" українські захисники.

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На одній з ділянок фронту кілька окупантів на квадроциклах мали штурмувати позиції ЗСУ. Вони проїхали до потрібної точки, кинули свій транспорт і пішли на штурм. Їх перехопив боєць 3 штурмової бригади і взяв у полон. Як це відбувалося, він розповів пресслужбі 3-ї ОШБр.

Окупанти розповідають, що їх 5 квадроциклами відправили на точку. Вони їхали парами — водій та пасажир, але дорогою їх почали "лускати як горіхи" українські захисники. Двох задвохсотили на місці, решту — пташки наздогнали в бліндажі. Тож до точки змогла дістатися лише половина росіян.

Як розповідає стрілець 2-го штурмового батальйону 3-го взводу Марік, його підозділу з КСП передали, що в напрямку їхнього бліндажа рухається група росіян.

"Виходу не було. Я вилітаю з бліндажа на вулицю, я знаю, що вони перед бліндажем і починаю на них навалювати, сказав — нас тут багато, здавайтеся. Я розумію, що в мене мають скінчитися патрони. Я беру гранату. І вони такі: "Ні, ні, ми всі здаємося". Кажу: "Скільки вас?" — "Нас четверо", — розповідає Марік.

Після цього він наказав окупантам скинути "броню" і автомати і стати на коліна з піднятими руками. Коли окупанти побачили, що їх взяв в полон один боєць, вони були шоковані.

"Хороший такий мужик. Розуміє, що таке війна. Дуже грамотний мужик", — розповідають окупанти.

Полоненим надали першу допомогу, дали цигарки і нагодували. Як говорить Марік, росіян настільки настрахали, що їх "в полоні будуть різати по частинах", що перші пів години вони навіть боялися дихати.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що бійці "Азову" на Торецькому напрямку буквально відкопали росіян з-під завалів і взяли їх в полон.

Також раніше повідомлялося, що розвідник ЗСУ 8 діб наодинці провів з російськими окупантами. В цей час він ще встиг відбивати ворожі штурми.