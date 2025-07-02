ЗС РФ зайшли в Дачне на Дніпропетровщині: в Генштабі прокоментували заяви росіян про окупацію села

Між тим українські захисники повідомляють, що російські окупанти заходили в Дачне на Дніпропетровщині, але не змогли там закріпитися.

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Російські окупанти заявили про захоплення першого села в Дніпропетровській області — Дачного і поширили відео, де ЗС РФ перебувають в окопах ЗСУ і займають їхні бліндажі. У Генштабі цю інформацію не підтверджують. Про це пише "РБК-Україна".

"Це російська дезінформація. Бої тривають в межах Донецької області", — заявили в Генштабі ЗСУ.

Монітори позначають Дачне "сірою" зоною

Також в Генштабі повідомили, що підрозділи ЗСУ продовжують стримувати натиск російських окупантів, які не полишають спроб перетнути адміністративну межу Донецької і Дніпропетровської областей. Ворог не має успіху в досягненні цієї демонстраційної цілі, хоч скільки вчиняє "м’ясних штурмів" силами малих піхотних груп та ДРГ.

"Кілька днів тому одна з невеликих розвідувальних груп противника змогла проникнути в межі населеного пункту Дачне, що на території Дніпропетровщини. Загарбники встигли сфотографуватися з російським триколором, однак це була остання їхня активність: українські воїни знищили окупантів", — йдеться в повідомленні Генштабу.

В одному з наступних штурмів двоє окупантів потрапили в полон до бригади морської піхоти ВМС ЗС України, поповнивши обмінний фонд.

"Відтак реляції російської пропаганди про захоплення плацдарму на Дніпропетровщині не відповідають дійсності. Дачне й надалі залишається під контролем Сил оборони України", — наголосили в Генштабі.

Між тим українські захисники повідомляють, що російські окупанти заходили в Дачне на Дніпропетровщині, але не змогли там закріпитися.

"Як зараз взагалі відбувається війна. Висувається штурмова група з 10 людей, піша або на мотиках. Залітає в якесь село, це фіксує дрон. Вивішують ганчірку чи фіксують присутність. Далі відео закінчується. Протягом певного часу штурмову групу або знищують, або вона відступає. Подібних дій може бути кілька. Можуть покласти сотні людей навіть. Щось схоже на Сумщині вони робили в напрямку Басівки", — пояснив "Бахмутський Демон".

Він додав, що захід якоїсь групи, або пробіжка поряд з селом, або ще щось — це не захоплення і не контроль.

"Захопити село — це закріпитись, підтягнути резерв туди, і пройти далі. Тому поява когось десь — це не закріплення", — написав військовий.

Тим часом росіяни в своїх телеграм-каналах заявили, що захопили село Дачне у Дніпропетровській області.

"30.06.2025. Дата, з якої починається новий розділ. 114-та мотострілецька бригада 51-ї армії звільнила н.п. Дачне та просунулась на глибину понад 4 км від кордону Донецької області углиб Дніпропетровської області", — йшлося в повідомленні.

Кадри відео, яке поширюють росіяни, нібито із Дачного

Також росіяни виклали відео, де ЗС РФ нібито перебувають в окопах Сил оборони в Дачному.

Нагадаємо, що 2 липня очільник ГУР Кирило Буданов пояснив, як відбувається наступ РФ на Дніпропетровщину, і чи є загроза для Дніпра.

Також повідомлялося, що ЗС РФ націлилися перерізати трасу на Павлоград, щоб пошкодити логістику Сил оборони на Покровському напрямку.