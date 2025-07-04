ЗС РФ окупували ще один населений пункт на Харківщині: як це вплине на хід бойових дій

Збройні Сили РФ захопили село Мілове у Харківській області. Окупанти таким чином намагаються підтримувати наступ на західному березі річки Оскіл.

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Після відносно нетривалих штурмових дій, росіяни змогли "наскоком" зайняти населений пункт Мілове та численні лісосмуги західніше та південніше села, повідомляють аналітики DeepState

"Дані дії покликані підтримати наступ військ противника на західному березі річки Оскіл. Ймовірно, що найближчі дні буде очікуватися удар на Бологівку чи/або Одрадне, щоб збільшити ділянку натиску вздовж річки Оскіл", — йдеться у повідомленні.

Карта DeepState, Харківщина Фото: Deep State

Аналітики зазначають, що біля Мілового не відбувався масштабний наступ, але є втрачена територія і росіяни намагаються наступати на Амбарне та Зарубинку.

"В цілому не є секретом, що основними нашими ділянками отримання резервів є зовсім інші відтинки, тому підрозділи в даній оперативно-тактичній зоні змушені з нічого знаходити нові сили, а ворог же повільно, але нарощується", — зауважили аналітики.

Нагадаємо, росіяни змогли окупувати два населених пункти на Харківщині — Мілове та Строївку, що розташовані неподалік від прикордоння України з Росією у Харківській області. Також у Харківській області росіяни мали просування у районі населеного пункту Тополі, що розташоване неподалік від прикордонної зони з РФ.

Фокус також писав, що Росія в змозі продовжувати наступ тільки завдяки своєму людському ресурсу, який переважає, зазначив військовий оглядач Олександр Коваленко. За його словами, звідси — логічний висновок: умова зупинки цього наступу — підвищення втрат противника.