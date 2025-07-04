ЗС РФ окупували Мілове та Строївку, а також просунулися біля трьох населених пунктів, — DeepState (мапа)

Російська армія окупувала два населені пункти у Харківській області. Також ворог загалом на фронті мав успіхи в районі ще трьох населених пунктів.

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Росіяни змогли окупувати два населених пункти — Мілове та Строївку, що розташовані неподалік від прикордоння України з Росією у Харківській області. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState у нічному зведенні про ситуацію на фронті уночі 4 липня.

Відповідні зміни у ситуації на фронті можна побачити на онлайн-мапі бойових дій проєкту.

Скриншот | просування ЗС РФ на Харківщиніс

Також у Харківській області росіяни мали просування у районі населеного пункту Тополі, що розташоване неподалік від прикордонної зони з РФ.

Скриншот | ворог просунувся біля Тополів

Окрім того, російська армія просунулася в районі Федорівки та у Піддубному.

Скриншот | просування ЗС РФ біля Піддубного Скриншот | просування ЗС РФ біля Федорівки

Ситуація на фронті: зведення від Генштабу ЗСУ

За інформацією Генштабу ЗСУ про ситуацію на фронті за добу, 3 липня, всього упродовж доби відбулося 110 бойових зіткнень. Чи не найгарячішою залишається ситуація на Покровському напрямку, де росіяни здійснили 35 штурмових та наступальних дій.

Також на Лиманському напрямку 3 липня російські війська 18 разів штурмували позиції українських захисників поблизу 9 населених пунктів та у напрямку ще 2.

Окрім того, росіяни намагалися атакувати на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп'янському, Сіверському та Торецькому напрямках.

Нагадаємо, уночі 4 липня у КМВА пригрозили тим, хто дрифтує по столиці під час тривоги на мотоциклах та автомобілях.

Також пізно ввечері 3 липня ЗС РФ атакували Київ "Шахедами": уламки дронів впали на житлові будинки.