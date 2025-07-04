ВС РФ оккупировали Меловое и Строевку, а также продвинулись возле трех населенных пунктов, — DeepState (карта)

Российская армия оккупировала два населенных пункта в Харьковской области. Также враг в целом на фронте имел успехи в районе еще трех населенных пунктов.

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Россияне смогли оккупировать два населенных пункта — Меловое и Строевку, расположенные неподалеку от границы Украины с Россией в Харьковской области. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState в ночной сводке о ситуации на фронте ночью 4 июля.

Соответствующие изменения в ситуации на фронте можно увидеть на онлайн-карте боевых действий проекта.

Скриншот | продвижение ВС РФ на Харьковщине

Также в Харьковской области россияне имели продвижение в районе населенного пункта Тополи, расположенного неподалеку от пограничной зоны с РФ.

Скриншот | враг продвинулся возле Тополей

Кроме того, российская армия продвинулась в районе Федоровки и в Поддубном.

Скриншот | продвижение ВС РФ возле Поддубного Скриншот | продвижение ВС РФ возле Федоровки

Ситуация на фронте: сводка от Генштаба ВСУ

По информации Генштаба ВСУ о ситуации на фронте за сутки, 3 июля, всего в течение суток произошло 110 боевых столкновений. Едва ли не самой горячей остается ситуация на Покровском направлении, где россияне совершили 35 штурмовых и наступательных действий.

Также на Лиманском направлении 3 июля российские войска 18 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи 9 населенных пунктов и в направлении еще 2.

Кроме того, россияне пытались атаковать на Северо-Слобожанском, Курском, Южно-Слобожанском, Купянском, Северском и Торецком направлениях.

Напомним, ночью 4 июля в КГВА пригрозили тем, кто дрифтует по столице во время тревоги на мотоциклах и автомобилях.

Также поздно вечером 3 июля ВС РФ атаковали Киев "Шахедами": обломки дронов упали на жилые дома.