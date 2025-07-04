ВС РФ оккупировали Меловое и Строевку, а также продвинулись возле трех населенных пунктов, — DeepState (карта)
Российская армия оккупировала два населенных пункта в Харьковской области. Также враг в целом на фронте имел успехи в районе еще трех населенных пунктов.
Россияне смогли оккупировать два населенных пункта — Меловое и Строевку, расположенные неподалеку от границы Украины с Россией в Харьковской области. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState в ночной сводке о ситуации на фронте ночью 4 июля.
Соответствующие изменения в ситуации на фронте можно увидеть на онлайн-карте боевых действий проекта.
Также в Харьковской области россияне имели продвижение в районе населенного пункта Тополи, расположенного неподалеку от пограничной зоны с РФ.
Кроме того, российская армия продвинулась в районе Федоровки и в Поддубном.
Ситуация на фронте: сводка от Генштаба ВСУ
По информации Генштаба ВСУ о ситуации на фронте за сутки, 3 июля, всего в течение суток произошло 110 боевых столкновений. Едва ли не самой горячей остается ситуация на Покровском направлении, где россияне совершили 35 штурмовых и наступательных действий.
Также на Лиманском направлении 3 июля российские войска 18 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи 9 населенных пунктов и в направлении еще 2.
Кроме того, россияне пытались атаковать на Северо-Слобожанском, Курском, Южно-Слобожанском, Купянском, Северском и Торецком направлениях.
Напомним, ночью 4 июля в КГВА пригрозили тем, кто дрифтует по столице во время тревоги на мотоциклах и автомобилях.
Также поздно вечером 3 июля ВС РФ атаковали Киев "Шахедами": обломки дронов упали на жилые дома.