"Тяжело доходит": в КГВА пригрозили тем, кто "терроризирует" столицу во время тревоги на мотоциклах и авто

В Киеве в течение вечера 3 июля и после полуночи продолжается воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников россиян. В то же время город продолжают "терроризировать" водители на мотоциклах и автомобилях с громким выхлопом.

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"Столицу снова терроризируют те же гонщики на мотоциклах и авто с громким выхлопом", — сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram-канале.

Глава ведомства отметил, что до некоторых граждан "трудно доходит" то, что они живут в стране, где идет война, и что необходимо "уважать тех, кто рядом".

Скриншот | пост Тимура Ткаченко

Также Тимур Ткаченко добавил в своей заметке, что местные власти будут усиливать контроль из-за таких ситуаций.

"Значит, будем бороться соответствующими методами: усиливать контроль и ускорять поиск решений этой проблемы на других уровнях", — подчеркнул глава ведомства.

Дрифт в Киеве во время атак: что известно

Стоит отметить, что такие случаи дрифта в столице во время тревоги или в день атак россиян по Киеву происходят не впервые. Так, недавно, 19 июня, председатель КГВА отреагировал на то, что в Киеве дрифтеры поскандалили с волонтеркой. Тогда они устроили "дрифт-шоу" в столице в тот же день, когда РФ массированно атаковала столицу.

Тогда Тимур Ткаченко заявлял, что такие гонки недопустимы, а также отметил, что местные власти уже прорабатывают механизмы борьбы с подобными инцидентами.

Также глава ведомства заявлял, что такие ситуации — это триггер для детей, гражданских и военных, вернувшихся с фронта.

По словам Ткаченко, у КГВА есть несколько вариантов комплексного решения борьбы с подобными случаями. Однако, как отметил чиновник, для реализации таких решений необходимо время.

Напомним, вечером 3 июля российские дроны атаковали столицу: обломки беспилотника упали на жилой дом.

Также издание ntv.de 28 июня со ссылкой на Тимура Ткаченко сообщило, что Россия существенно нарастила атаки по Киеву за полгода.