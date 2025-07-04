"Тяжело доходит": в КГВА пригрозили тем, кто "терроризирует" столицу во время тревоги на мотоциклах и авто
В Киеве в течение вечера 3 июля и после полуночи продолжается воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников россиян. В то же время город продолжают "терроризировать" водители на мотоциклах и автомобилях с громким выхлопом.
"Столицу снова терроризируют те же гонщики на мотоциклах и авто с громким выхлопом", — сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram-канале.
Глава ведомства отметил, что до некоторых граждан "трудно доходит" то, что они живут в стране, где идет война, и что необходимо "уважать тех, кто рядом".
Также Тимур Ткаченко добавил в своей заметке, что местные власти будут усиливать контроль из-за таких ситуаций.
"Значит, будем бороться соответствующими методами: усиливать контроль и ускорять поиск решений этой проблемы на других уровнях", — подчеркнул глава ведомства.
Дрифт в Киеве во время атак: что известно
Стоит отметить, что такие случаи дрифта в столице во время тревоги или в день атак россиян по Киеву происходят не впервые. Так, недавно, 19 июня, председатель КГВА отреагировал на то, что в Киеве дрифтеры поскандалили с волонтеркой. Тогда они устроили "дрифт-шоу" в столице в тот же день, когда РФ массированно атаковала столицу.
Тогда Тимур Ткаченко заявлял, что такие гонки недопустимы, а также отметил, что местные власти уже прорабатывают механизмы борьбы с подобными инцидентами.
Также глава ведомства заявлял, что такие ситуации — это триггер для детей, гражданских и военных, вернувшихся с фронта.
По словам Ткаченко, у КГВА есть несколько вариантов комплексного решения борьбы с подобными случаями. Однако, как отметил чиновник, для реализации таких решений необходимо время.
Напомним, вечером 3 июля российские дроны атаковали столицу: обломки беспилотника упали на жилой дом.
Также издание ntv.de 28 июня со ссылкой на Тимура Ткаченко сообщило, что Россия существенно нарастила атаки по Киеву за полгода.