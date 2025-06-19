Дрифтеры в Киеве поскандалили с волонтеркой: в КГВА отреагировали, — подробности

В центре Киева молодые люди устроили "дрифт-шоу" в тот самый день, когда армия РФ массированно обстреляла столицу, в частности Соломенский район. У них возник конфликт с известной волонтеркой Дарьей Червоной. Председатель КГВА Тимур Ткаченко заявил, что подобные гонки недопустимы и они уже прорабатывают действенные механизмы борьбы.

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В Киеве в вечернее время суток молодые люди часто устраивают дрифт на машинах или мотоциклах. Однако во время войны с Россией и постоянных обстрелов громкие звуки — это триггер для детей, гражданских и военных, вернувшихся с фронта. Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

О конфликте с дрифтерами сообщила волонтер Дарья Червона

О конфликте с дрифтерами сообщила волонтер и основательница "Тыловики Азова" Дарья Червоная. В заметке в Instagram она рассказала, что у нее получился конфликт с гонщиками, которые устроили гонки "ради контента" прямо по периметру парка Шевченко.

"17.06, 22:15, парк Шевченко. Город еще не оправился от утреннего обстрела. сотня раненых, руины, каждый резкий звук как спазм. И именно в этот вечер группа автомобилей (по меньшей мере две) начали дрифт-шоу прямо по периметру парка Шевченко. 3 хлопками, взрывоподобными звуками, резкими газами, они издевались там, где обычно гуляют дети, пожилые люди и владельцы животных", — сообщила Червона. Она вызвала полицию. Но молодые люди заявили ей, что снимают такой контент регулярно. И начали ей угрожать.

Она также отметила, что гонщики регулярно публиковали подобное видео в соцсетях. Но сейчас аккаунты закрыты, а контент удален. Однако только в Instagram. В TikTok аккаунты до сих пор активны.

Червона отметила, что сейчас дрифтеры удалили контент Фото: Скриншот

На пост отреагировали в КГВА. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко опубликовал пост, в котором заявил, что пока Киев и вся Украина в трауре, а спасатели ликвидируют последствия российской атаки, молодые люди, которые устраивают "дрифт-шоу" ведут себя недопустимо.

"Молодые люди на дорогих автомобилях в центре столицы решили развлечься и устроили дрифт. Ежедневно подобное вынуждены видеть и слышать наши дети, гражданские люди и многие военные, которые вернулись с фронта и очень остро реагируют на любые громкие звуки. Для них — это очень сильный триггер. Поэтому это просто недопустимо", — написал Ткаченко.

Пост Тимура Ткаченко Фото: Скриншот

По его словам, такому поведению нет быть места в столице и по всей стране, которая ежедневно борется за право на выживание.

Город уже начал прорабатывать действенные механизмы борьбы с "дрифтерами" и водителями авто и мотоциклов с "прямым выхлопом". Сейчас есть несколько вариантов комплексного решения, но для их реализации нужно время, пояснил Ткаченко.

Пока глава КГВА готовит обращение к патрульной полиции, чтобы усилить внимание к "дрифтерам". "Кроме того, работаем над тем, чтобы виновные в ситуации, которая произошла накануне, поняли, что они сделали не так", — пишет Ткаченко.

Штрафовать за дрифт до 17 тысяч гривен предлагали еще в августе 2023 года. Тогда подали соответствующий законопроект в ВР. Под дрифтованием понимают умышленное совершение на автомобиле маневров, вызывающих занос оси транспортного средства во время поворота на максимально возможной скорости.

Также в Верховную Раду вносили законопроект о запрете слишком громких тюнингованных авто.