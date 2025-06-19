Дрифтери в Києві поскандалили із волонтеркою: в КМВА відреагували, — подробиці

У центрі Києва молодики влаштували "дрифт-шоу" у той самий день, коли армія РФ масовано обстріляла столицю, зокрема Солом'янський район. У них виник конфлікт із відомою волонтеркою Дар'єю Червоною. Голова КМВА Тимур Ткаченко заявив, що подібні перегони неприпустимі і вони вже пропрацьовують дієві механізми боротьби.

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У Києві у вечірню пору доби молоді люди часто влаштовують дрифт на автівках чи мотоциклах. Однак під час війни із Росією та постійних обстрілів гучні звуки — це тригер для дітей, цивільних і військових, які повернулися з фронту. Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Про конфлікт із дрифтерами повідомила волонтерка Дар'я Червона

Про конфлікт із дрифтерами повідомила волонтерка і співзасновниця "Тиловики Азову" Дар'я Червона. У дописі в Instagram вона розповіла, що в неї вийшов конфлікт із гонщиками, які влаштували перегони "заради контенту" прямо по периметру парка Шевченка.

"17.06, 22:15, парк Шевченка. Місто ще не оговталось від ранкового обстрілу. сотня поранених, руїни, кожен різкий звук як спазм. І саме в цей вечір група автівок (щонайменше дві) почали дрифт-шоу прямо по периметру парка Шевченка. 3 хлопками, вибухоподібними звуками, різкими газами, вони знущались там, де зазвичай гуляють діти, літні люди і власники тварин", — повідомила Червона. Вона викликала поліцію. Але молодики заявили їй, що знімають такий контент регулярно. І почали їй погрожувати.

Вона також зауважила, що гонщики регулярно публікували подібне відео в соцмережах. Але нині акаунти закриті, а контент видалений. Проте тільки в Instagram. В TikTok акаунти досі активні.

Червона зауважила, що нині дрифтери видалили контент Фото: Скріншот

На пост відреагували в КМВА. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко опублікував пост, в якому заявив, що поки Київ та вся Україна в жалобі, а рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки, молодики, які влаштовують "дрифт-шоу" поводяться неприпустимо.

"Молоді люди на дорогих автівках в центрі столиці вирішили розважитися та влаштували дрифт. Щодня подібне вимушені бачити й чути наші діти, цивільні люди та багато військових, які повернулися з фронту та дуже гостро реагують на будь-які гучні звуки. Для них — це дуже сильний тригер. Тому це просто неприпустимо", — написав Ткаченко.

Пост Тимура Ткаченка Фото: Скріншот

За його словами, такій поведінці немає бути місця в столиці та по всій країні, яка щоденно виборює право на виживання.

Місто вже почало пропрацьовувати дієві механізми боротьби з "дрифтерами" та водіями авто й мотоциклів із "прямим вихлопом". Наразі є кілька варіантів комплексного рішення, але для їх реалізації треба час, пояснив Ткаченко.

Поки що очільник КМВА готує звернення до патрульної поліції, щоб посилити увагу до "дрифтерів". "Окрім того, працюємо над тим, щоб винні в ситуації, яка сталась напередодні, зрозуміли, що вони зробили не так", — пише Ткаченко.

Штрафувати за дрифт до 17 тисяч гривень пропонували ще в серпні 2023 року. Тоді подали відповідний законопроєкт до ВР. Під дрифтуванням розуміють навмисне вчинення на автівці маневрів, що спричиняють занесення осі транспортного засобу під час повороту на максимально можливій швидкості.

Також до Верховної Ради вносили законопроєкт про заборону занадто гучних тюнінгованих авто.