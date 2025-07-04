ВС РФ оккупировали еще один населенный пункт на Харьковщине: как это повлияет на ход боевых действий

Вооруженные Силы РФ захватили село Меловое в Харьковской области. Оккупанты таким образом пытаются поддерживать наступление на западном берегу реки Оскол.

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После относительно непродолжительных штурмовых действий, россияне смогли "наскоком" занять населенный пункт Меловое и многочисленные лесополосы западнее и южнее села, сообщают аналитики DeepState

"Данные действия призваны поддержать наступление войск противника на западном берегу реки Оскол. Вероятно, что в ближайшие дни будет ожидаться удар на Бологовку или/или Отрадное, чтобы увеличить участок натиска вдоль реки Оскол", — говорится в сообщении.

Карта DeepState, Харьковщина Фото: Deep State

Аналитики отмечают, что у Мелового не происходило масштабное наступление, но есть потерянная территория и россияне пытаются наступать на Амбарное и Зарубинку.

"В целом не секрет, что основными нашими участками получения резервов являются совсем другие отрезки, поэтому подразделения в данной оперативно-тактической зоне вынуждены из ничего находить новые силы, а враг же медленно, но наращивается", — отметили аналитики.

Напомним, россияне смогли оккупировать два населенных пункта на Харьковщине — Меловое и Строевку, расположенные неподалеку от границы Украины с Россией в Харьковской области. Также в Харьковской области россияне имели продвижение в районе населенного пункта Тополя, расположенного неподалеку от пограничной зоны с РФ.

Фокус также писал, что Россия в состоянии продолжать наступление только благодаря своему человеческому ресурсу, который преобладает, отметил военный обозреватель Александр Коваленко. По его словам, отсюда — логичный вывод: условие остановки этого наступления — повышение потерь противника.