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В июне российские оккупационные войска завершили первую фазу своего летнего наступления с весьма посредственным результатом – 497 км². И хотя потери РОВ не продемонстрировали сколь-нибудь серьезных рекордов, налицо очевидное истощение целого ряда категорий.

РОВ стали намного меньше применять в зоне БД бронированной техники, ОБТ и ББМ, снижается присутствие ствольной артиллерии, реактивные системы все чаще заменяются либо северокорейскими образцами, либо гомункулусами.

Примечательно и то, что у российской армии уменьшается и количество легких транспортных средств, применяемых при штурмах. Все чаще отдается предпочтение штурмам пехотой, небольшими группами.

Таким образом, решение вопроса с наступлением РОВ сейчас лежит в плоскости решения проблемы с их превосходящим людским ресурсом. Проблематика повышения потерь противника должна стать одной из основных в ближайшее время – с учетом успешности истощения механизированной компоненты.

Что-то мне подсказывает, что до конца полномасштабной войны по ряду категорий среди потерь РОВ рекордов мы уже никогда не увидим. А все потому, что…

Демилитаризация и денацификация армии России проходит строго по плану.

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