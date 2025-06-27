Выживает небольшой процент "всадников": эксперты проанализировали тактику мотоциклетных атак России

Этот подход допускает значительные потери среди штурмовых подразделений, даже если лишь небольшая часть атакующих достигает вражеских линий и выполняет задачу.

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В 2024 году на востоке во время штурмов украинских позиций ВС РФ начали задействовать мотоциклы. Со временем такие штурмовые группы стали чаще появляться вдоль линий фронта. С тех пор их использование стало распространенной чертой боевых действий на передовой. Об "эволюционной" тактике врага говорится в статье Frontelligence.

Эксперты отмечают, что из-за ускоренного истощения бронетехники ВС РФ стали больше полагаться на малые тактические подразделения.

Факторы, которые создали условия для роста использования мотоциклов на поле боя

Первый фактор — неспособность ВС РФ проводить масштабные, скоординированные комбинированные операции, способные прорвать украинскую оборону, даже с использованием колонн техники и большого количества личного состава... Поэтому россияне перешли к развертыванию малых, низкокачественных штурмовых групп.

— неспособность ВС РФ проводить масштабные, скоординированные комбинированные операции, способные прорвать украинскую оборону, даже с использованием колонн техники и большого количества личного состава... Поэтому россияне перешли к развертыванию малых, низкокачественных штурмовых групп. Второй фактор - летальность хорошо подготовленных оборонительных позиций, особенно тех, которые обеспечиваются реальной разведкой и высокоточными боеприпасами.

- летальность хорошо подготовленных оборонительных позиций, особенно тех, которые обеспечиваются реальной разведкой и высокоточными боеприпасами. Ограниченная численность личного состава и растянутые линии фронта делают возможным прорыв малых, мобильных подразделений между оборонительных порядков Сил обороны. В отличие от обычных пехотных групп, мотоциклетные могут попасть глубже в тыловые районы. По ним труднее отработать из артиллерии, и они способны глушить FPV с помощью мобильных систем РЭБ, которые устанавливают на мотоциклы.

Высокая толерантность к потерям в штурмовых операциях. Этот подход допускает значительные потери среди штурмовых подразделений, даже если лишь небольшая часть атакующих достигает вражеских линий и выполняет задачу.

Этот подход допускает значительные потери среди штурмовых подразделений, даже если лишь небольшая часть атакующих достигает вражеских линий и выполняет задачу. Отсутствие бронированных вариантов транспортировки войск. Текущий бронированный парк России не имеет альтернативы, например БМП "Брэдли", которые обеспечивают лучшую защиту и демонстрируют большую выживаемость для перевозимого личного состава во время артиллерийских или дроновых ударов.

Текущий бронированный парк России не имеет альтернативы, например БМП "Брэдли", которые обеспечивают лучшую защиту и демонстрируют большую выживаемость для перевозимого личного состава во время артиллерийских или дроновых ударов. География и сезонные условия способствуют мобильности. Украинские степи и сухая погода позволяют проводить мотоциклетные атаки и повышают их эффективность.

Эксперты отмечают, что несмотря на огромные потери личного состава у мотоциклетных штурмов есть преимущества. Это дешевый транспорт в отличие от бронированной техники, он мобилен, а его низкий силуэт позволяет проскальзывать мимо препятствий и избегать обнаружения.

Также мотоцикл можно спрятать в небольшом помещении, и его может быть почти не слышно, если он на электричестве. и

Мотоцикл также может добраться до позиции быстрее, чем, например БМП, уменьшая время для реакции операторов FPV. Также эта техника позволяет перевозить тяжелое оружие — ПТРК, гранатометы или другие средства поддержки — вдоль флангов, предоставляя быструю и гибкую огневую поддержку там, где она больше всего нужна.

Структура сил, задачи и тактика

Структура мотоциклетной штурмовой группы может варьироваться. В целом она состоит из 6 до 8 мотоциклов, с 1 до 2 "всадников" на каждом. Общая численность такой группы может насчитывать от 6 до 16 оккупантов.

Как минимум один мотоцикл в группе оборудован системой обнаружения дронов, которая сканирует территорию на наличие FPV. Также группа может иметь 1-2 РЭБа.

Типичные тактические маневры мотоциклетных штурмовых групп:

Одиночный фланговый маневр: мотоциклы окружают вражескую позицию с одной стороны, чтобы атаковать с неожиданного направления.

мотоциклы окружают вражескую позицию с одной стороны, чтобы атаковать с неожиданного направления. Клещевой маневр: одновременное окружение с обеих сторон.

одновременное окружение с обеих сторон. Глубокое проникновение: быстрое продвижение за первую линию обороны для срыва логистики тыловых районов, ротации и т. д.

быстрое продвижение за первую линию обороны для срыва логистики тыловых районов, ротации и т. д. Отвлекающий маневр: направлен на отвлечение внимания врага от основных сил атаки.

направлен на отвлечение внимания врага от основных сил атаки. Разведка с боем: обследование вражеских позиций, часто для тестирования реакции защитников и выявления слабых мест.

Также мотоциклетные группы могут проводить эвакуацию раненых и подвозить БК, провизию и даже доставлять пехоту, как это было в боях за Курахово.

Может ли Россия удовлетворить свои потребности собственным производством?

Эксперты уверены, что Россия не может производить мотоциклы для ВС РФ в достаточном количестве. Большинство мотоциклов, развернутых на фронте, — иностранного производства, преимущественно из Китая. Хотя российский оборонный сектор разрабатывал мотоциклы еще до войны, он до сих пор не может удовлетворить потребности фронта.

Отзывы с поля боя

Эксперты говорят, что несмотря на то, что мотоциклы маневреннее традиционной бронетехники, "всадники" остаются уязвимыми к дронам и обломкам от артиллерийского огня.

"Отзывы со всего фронта выявили две устойчивые тенденции: либо мотоциклетные атаки не приносят значимых результатов, либо успех достигается за высокую цену, когда лишь одна из нескольких групп выживает, чтобы выполнить задачу. Это ставит серьезные вопросы относительно того, будут ли такие потери приемлемыми для командиров западных армий", — говорится в статье.

Они считают тактику мотоциклетных "драгун" имеющей место быть, но уверены, что она вряд ли станет революционной. Эксперты отмечают, что их использование, вероятно, будет расти как ответ на текущую динамику боя.

Внутренние документы Министерства обороны России свидетельствуют, что мотоциклы и багги станут стандартной частью структуры штурмовых подразделений.

"Если это правда, это сигнализирует об устойчивом акценте россиян на тактической мобильности", — резюмируют эксперты.

Напомним, что 27 июня сообщалось, что десантники ВСУ отбили массированную мотоциклетную атаку россиян.