Ставка на скорость и массовость: украинские десантники разнесли большую мотоколонну россиян (видео)

Первые мотоциклисты наткнулись на плотный отпор от украинских дронов — техника была уничтожена, создав препятствие для следующих атакующих.

Related video

На одном из участков фронта российские оккупанты устроили массированный мотоштурм. Колонной мотоциклетной техники они пытались прорвать оборону десантников 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ. Впрочем, штурм пошел не по плану. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

"Враг постоянно атакует. Ставка — на скорость и массовость. Мотоколонна и пехота должны были прорвать наши линии обороны. Но все пошло не по их плану", — сообщили в бригаде.

Отмечается, что оккупанты на бешеной скорости начали движение в направлении украинских позиций. Впрочем, десантники ВСУ уже караулили их в удобном месте и начали разносить дронами российских штурмовиков.

"Первые мотоциклисты наткнулись на плотный отпор от наших дронов — техника была уничтожена, создав препятствие для следующих атакующих. Далее — точная работа FPV, сбросы с неба и слаженная координация операторов", — рассказали бойцы.

Далее штурм сошел на нет. Уцелевшие россияне начали разбегаться в разные стороны, но были точечно уничтожены.

Напомним, что 26 июня сообщалось, что миниатюрная ракета ВСУ "Ад" разнесла переправу россиян в районе Луганска.

Также сообщалось, что 21 июня в районе населенного пункта Молочанск Запорожской области БпЛА самолетного и квадрокоптерного типа Сил обороны атаковали поезд россиян с топливом. Выгорели по меньшей мере 4 цистерны.