Налетели 14 дронов: стали известны подробности атаки ВСУ на поезд РФ под Молочанском (видео)

В результате первого удара железнодорожный поезд остановился. Затем оккупанты решили отцепить 19 вагонов, за которыми продолжилась атака БПЛА.

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На оккупированной части Запорожской области Силы обороны атаковали вражеский грузовой поезд. Уничтожено по меньшей мере 4 цистерны с топливом. Об этом сообщает российский телеграм-канал "Военный Осведомитель".

Отмечается, что атака состоялась днем, 21 июня в районе населенного пункта Молочанск Запорожской области. Использованы БПЛА самолетного и квадрокоптерного типа.

"Осведомитель" сообщает, что удар по поезду был нанесен с использованием 14 БПЛА. 9 из них якобы сбили российские оккупанты.

Впрочем, остальные попали в цистерны. По меньшей мере 4 из них загорелись и выгорели.

Оккупанты сообщили, что в результате первого удара железнодорожный поезд остановился, поэтому они решили отцепить 19 вагонов, по которым продолжилась атака БПЛА.

Также один БПЛА нанес удар по автомобилю "Нива", который сопровождал склад. Анонимный телеграмм-канал "Досье шпиона" пишет, что в результате удара погибли двое оккупантов — сержант Битаров Т.В и младший сержант Туаев А.Ш.

Напомним, что 25 июня руководитель общественной организации "Центр изучения оккупации" Петр Андрющенко сообщил, что возле города Токмак Силы обороны Украины атаковали грузовой поезд россиян.