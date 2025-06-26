Налетіли 14 дронів: стали відомі подробиці атаки ЗСУ на потяг РФ під Молочанськом (відео)

Внаслідок першого удару залізничний потяг зупинився. Потім окупанти вирішили відчепити 19 вагонів, за якими продовжилася атака БПЛА.

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На окупованій частині Запорізької області Сили оборони атакували ворожий вантажний потяг. Знищено щонайменше 4 цистерни з паливом. Про це повідомляє російський телеграм-канал "Военный Осведомитель".

Зазначається, що атака відбулася вдень, 21 червня в районі населеного пункту Молочанськ Запорізької області. Використані БПЛА літакового та квадрокоптерного типу.

"Осведомитель" повідомляє, що удар по потягу було завдано з використанням 14 БПЛА. 9 з них нібито збили російські окупанти.

Втім, решта влучила в цистерни. Щонайменше 4 з них зайнялися і вигоріли.

Окупанти повідомили, що внаслідок першого удару залізничний потяг зупинився, тож вони вирішили відчепити 19 вагонів, за якими продовжилася атака БПЛА.

Також один БПЛА завдав удару по автомобілю "Нива", який супроводжував склад. Анонімний телеграм-канал "Досье шпиона" пише, що внаслідок удару загинули двоє окупантів — сержант Бітаров Т.В та молодший сержант Туаєв А.Ш.

Нагадаємо, що 25 червня керівник громадської організації "Центр вивчення окупації" Петро Андрющенко повідомив, що біля міста Токмак Сили оборони України атакували вантажний потяг росіян.