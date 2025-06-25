"Блискуча операція": Сили оборони рознесли вантажний потяг окупантів біля Токмака

На окупованій території Запорізької області біля міста Токмак Сили оборони України атакували вантажний потяг росіян.

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Він перевозив паливо та контейнери. Про це повідомив керівник громадської організації "Центр вивчення окупації" Петро Андрющенко.

"Зараз починається "боулінг" — хто більше виб'є вагонів. Вантажний потяг 40+ вагонів. Тут все, і цистерни, і контейнери судячи за все. Сьогодні буде хороших фото та відео пруфів, але пізніше", — написав він.

Петро Андрющенко зауважив, що атака сталася о 11:15 ранку, і Сили оборони спільною операцією з першого удару зупинили потяг, розрізавши його навпіл. По ворожому потягу відпрацювали Сили оборони Півдня, зокрема, це був нищівний удар по ворожій логістиці.

"Блискуча операція. P.s. пруфи є. Місце на карті максимально точне. Але поки питання безпеки — почекайте. Все буде. Вам точно сподобається. Повірте. Бо це просто екстаз", — резюмував Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що раніше Петро Андрющенко повідомив про появу колони російської військових техніки, яка проїхала через Маріуполь у бік Ростовської області. На бортах машин помітили позначки, якими маркують транспорт з Криму.

Також повідомлялося, що штурмовики ЗС РФ рівним кроком крокують на штурм. Українські захисники кажуть, що складається враження, що окупанти взагалі не розуміють, що йдуть просто під приціл.