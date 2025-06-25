"Блестящая операция": Силы обороны разнесли грузовой поезд оккупантов возле Токмака

На оккупированной территории Запорожской области возле города Токмак Силы обороны Украины атаковали грузовой поезд россиян.

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Он перевозил топливо и контейнеры. Об этом сообщил руководитель общественной организации "Центр изучения оккупации" Петр Андрющенко.

"Сейчас начинается "боулинг" — кто больше выбьет вагонов. Грузовой поезд 40+ вагонов. Здесь все, и цистерны, и контейнеры судя по всему. Сегодня будет хороших фото и видео пруфов, но позже", — написал он.

Петр Андрющенко отметил, что атака произошла в 11:15 утра, и Силы обороны совместной операцией с первого удара остановили поезд, разрезав его пополам. По вражескому поезду отработали Силы обороны Юга, в частности, это был сокрушительный удар по вражеской логистике.

"Блестящая операция. P.S. пруфы есть. Место на карте максимально точное. Но пока вопрос безопасности — подождите. Все будет. Вам точно понравится. Поверьте. Потому что это просто экстаз", — резюмировал Петр Андрющенко.

Напомним, что ранее Петр Андрющенко сообщил о появлении колонны российской военной техники, которая проехала через Мариуполь в сторону Ростовской области. На бортах машин заметили отметки, которыми маркируют транспорт из Крыма.

Также сообщалось, что штурмовики ВС РФ ровным шагом шагают на штурм. Украинские защитники говорят, что складывается впечатление, что оккупанты вообще не понимают, что идут просто под прицел.